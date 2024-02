Durango necesita crecer bajo un orden y reglas: Toño Ochoa

Ante la manifestación que se presentó el pasado miércoles 31 de enero frente a las oficinas de Aguas del Municipio de Durango (AMD), el alcalde aseguró que si bien se respetan todas las manifestaciones sociales, es importante respetar las normas y reglas de la ciudad, pues Durango ya cuenta con más de 720 mil habitantes, y cada vez es más complicado y costoso llevar los servicios públicos hasta esos lugares, señaló el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez.

Te puede interesar: Habitantes de colonia Dorados de Villa cierran AMD, exigen agua potable

Explicó que ante el número de invasiones que se presentan cada año en la ciudad, cada vez más alejados de la zona urbana, con condiciones sumamente complicadas, todo ello deriva en un costo importante para el municipio de Durango al momento de llevar los servicios públicos y el dinero se vuelve insuficiente para atender todas estas necesidades.

🔴Acude la fuerza pública para contener a manifestación hecha por habitantes de las colonias; Dorados de Villa, Rinconada, Cerro de las Escobas y PT. Se llevan en grúa vehículo que obstruye la calle 🚧 pic.twitter.com/Hsr0jNwnlp — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) January 31, 2024

“Esto no quiere decir que no atendemos las necesidades de los duranguenses”, comentó el alcalde capitalino, y reiteró que para ello se trabaja en un programa de Desarrollo Urbano, el cual se hizo en coordinación con ONU Habita, a fin de dar un orden en el que todos los desarrolladores de vivienda deberán otorgar todos los servicios antes de que el Gobierno municipal de factibilidades de construcción.

“Ya no va a haber factibilidades condicionadas, va a tener que ser un cambio que como equipo resolvamos el problema”, dijo Ochoa Rodríguez, quien señaló que el trabajo de los líderes sociales también debe cambiar, porque aunque “sí hay monte para todos lados en Durango, no todos son susceptibles de ser habitados”, comentó

El líder social Matlock Mcguiver Álvarez, asegura que aunque el agua debe entregarse de manera gratuita, en ocasiones los responsables de las pipas les piden "para las cocas". / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Las autoridades están conscientes de que los duranguenses tienen necesidad de tener una casa habitación, predio o terreno; sin embargo se debe hacer de manera ordenada y correcta, por ello ya se cuenta con programas como el fraccionamiento que están por entregar con cerca de 700 lotes de 90 metros cuadrados urbanizados y contarán con condiciones de construcción.

Local Disminuyen tomas clandestinas de agua en Durango





“También hay líderes que juegan con la voluntad y necesidad de vivienda de los duranguenses y eso no se vale”, comentó, por lo que tendrán que entender que ya no se puede crecer de manera desordenada porque no se tiene el recurso para solventar todo lo que ello conlleva, “vamos a tener que platicar y entender que el desarrollo de la ciudadanía tiene que ser de manera ordenada y conforme a los requerimientos y disponibilidad de recursos”.









Ahora existe un reto importante con la instalación de nuevas empresas internacionales, y uno de ellos es precisamente el darle orden a la ciudad para satisfacer las demandas que vienen, pero “todos tenemos que hacer equipo y no jalar agua solo para su molino”, concluyó.