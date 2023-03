Niega Sandra Amaya que se presentara iniciativa para aumentar el número de diputados

No se ha presentado ninguna iniciativa en relación a aumentar el número de diputados en el Congreso de Durango, y de presentarse, los diputados de Morena estarían en contra, manifestó la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, añadió que ningún diputado de ninguna fuerza política ha presentado ni en la Junta de Gobierno, ni en la mesa directiva alguna intención de reforma en este sentido, no se ha platicado de ello, pero en Morena no se cree que sea necesario aumentar de 25 a 30 diputados, no tendría ningún sentido, y hay temas mucho más importantes en relación a una reforma electoral.

“Hay cosas más importantes que tratar dentro de la ley electoral, siempre puede haber propuestas que se deben escuchar, pero no no hay ninguna en este sentido”, puntualizó la legisladora.

Sandra Lilia Amaya Rosales, dijo que se tiene una reunión dos veces a la semana desde que se creó la comisión de asuntos electorales, comisión que no tiene razón de ser, que está de más, “no creo que esta funcionando esta estrategia, no tiene porqué existir, ya hay una comisión de gobernación donde se va a revirar todo en relación a reformas electorales”.

Es la comisión de gobernación, la que se encarga de dirimir y estudiar todas las reformas y cambios a la constitución, de forma que una comisión de asuntos electorales, está demás, afirmó la diputada local por Morena.