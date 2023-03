Esperan diputados que Suprema Corte revise reformas de Comunicación Social

Se está en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revise las reformas a la Ley General de Comunicación Social, y en función de ello, se declare la inconstitucionalidad de la misma, precisó Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado del Congreso del Estado.

“El ciudadano tiene derecho a ser informado, y uno de los canales de comunicación que tienen todos los órdenes de gobierno y los poderes, es la difusión y la publicidad gubernamental, si no se pudiera contratar y difundir lo que hace cada ente público, estaríamos atentando contra el derecho de los ciudadanos a ser informados” resaltó.





El legislador, señaló que el derecho estar informado, es un artículo consagrado en el artículo séptimo constitucional que tiene que ver con la libertad de imprenta, y de los medios.

Dijo que no hay que adelantar juicios, ya está en revisión está ley que ya fue impugnada por diferentes personas, poderes, grupos parlamentarios y órganos autónomos; y por lo pronto se tiene que buscar algún mecanismo alterno que sin violentar La Ley, permita hacer el trabajo y difundirlo y a los medios de comunicación les permita difundirlo también en sus términos.

“Es muy cómodo para el presidente él si tener sus mañaneras todos los días, y él si disponer de la publicidad gubernamental y atar de manos a todos los demás para no tener competencia, y sólo difundir lo que el gobierno de la República quiere, esto va contra la equidad y contra las reglas, hay una clara intención del presidente de posicionar a la 4T” recalcó el diputado local.

Dijo que en la revisión de la inconstitucionalidad de la reforma en la Suprema Corte de Justicia, desafortunadamente no hay límites de tiempo en funciones del tribunal constitucional, por lo que pueden ser meses e incluso años para pronunciarse,

“Ese es el riesgo que se corre, que se apruebe y sigan vigentes las reformas del plan B y la corte brinque el proceso electoral y no haya determinado nada, pero yo creo que la corte no es insensible, pues la misma corte reconoce que requiere también de la publicidad gubernamental y necesita darle celeridad; yo espero que no pase más allá de mayo y se pronuncie” dijo.