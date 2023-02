¿Qué le pasa a tu cerebro cuando te enamoras? Científica lo explica

En un mundo donde la tecnología avanza cada vez y es parte ya de nuestra vida cotidiana, la manera de relacionarnos con otras personas también ha cambiado, igual pasó con la forma de encontrar una pareja, incluso en el tiempo que puede durar una relación, la mayoría de las nuevas parejas que se forman lamentablemente, “son fugaces”, lo que puede derivar en pensamientos negativos o derrotistas de no creer en el amor.

Sin embargo, en los tiempos de la tecnología, no todo está perdido, y no solo es encontrar a alguien, porque existe la creencia de que el amor “se encuentra”, la realidad, es que primero debes saber si con la persona que quieres y te gusta, se puede construir algo sano, y reciproco, tal y como lo comenta la doctora Paola Flores Rodríguez, directora de Investigación en Neuroanatomía Clínica y Neurociencia Aplicada en el Consejo Mexicano de Neurociencias.

¿Qué le pasa al cerebro cuando te enamoras? La directora de Investigación en Neuroanatomía Clínica y Neurociencia Aplicada lo explica / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La palabra clave en una relación es la reciprocidad, porque a pesar de que “el enamoramiento tiene una duración aproximada de seis meses a dos años”, este puede perdurar con acciones, recuerdos, y detalles, por eso es falso esa conocida frase “hay que dar sin esperar nada a cambio”, quizá quien lo dijo no se refería al amor, porque una persona no puede estar dándole a alguien, sus recuerdos, emociones y sentimientos, si a quien se los demuestra no piensa ser recíproco.

Durante el enamoramiento o fase de idealización, se liberan hormonas de la región del hipotálamo como la oxitócica y serotonina, que nos hacen sentir súper mega felices, eufóricos, pero como cualquier sustancia en el cuerpo se hace tolerante a eso, entonces viene la fase de estabilización cuando se ve a la persona como realmente es, con sus defectos y virtudes, y se toma la determinación de seguir o no. En la tercera fase, los recuerdos se pasan a la región del hipocampo del cerebro y se vuelve un recuerdo estable.

Entonces se puede decir que una relación estable se forma luego de los dos años, sin embargo está debe seguirse fortaleciendo, “en el cerebro, hay un grupo de neuronas, las neuronas espejo, actúan conforme actúa la otra persona, si yo sonrió a una persona, la persona sonríe, si la abrazo, también me va a seguir abrazando, hasta el cerebro sabe que debe haber reciprocidad, lo necesita”, es la condición de ver que tú haces algo por mí, y yo también, y eso finalmente se convierte en amor.

Lo único que se debe tener claro en cualquier relación, es detenerte a tiempo cuando no sea sano para ti, si te está provocando sensaciones como inseguridad, ansiedad, miedo, estrés, y desequilibrio, entre el cerebro y el corazón, “hay que usar el cerebro, hacer una buena elección, ver las cualidades y defectos, pero también seguir la parte instintiva del corazón, dejarse llevar, en todas las relaciones siempre habrá buenos y malos momentos”, eso es la vida.

Recordemos que en el proceso de enamoramiento se activan todas las partes del cerebro, se conectan entre ellas y con el cuerpo, genera felicidad que da la motivación a seguir adelante, y disminuye los procesos de ansiedad, de angustia, porque se liberan sustancias químicas como la adrenalina o la serotonina, el neurotransmisor natural del amor.

Sin importar si conoces a alguien a través de una aplicación, no se debe olvidar que es necesario ver físicamente a una persona, cara a cara, tener ese contacto visual, físico, porque el cerebro lo percibe y crea vínculos, incluso en las relaciones a distancia es necesario tener encuentros, hacer videollamadas y estar presente en la comunicación, en general, el contacto con otras personas es indispensable, una necesidad psicológica.

Imagen ilustrativa | ¿Qué le pasa al cerebro cuando te enamoras? Científica lo explica / Foto: Cuartoscuro |

La recomendación de la especialista para este mes de febrero, en el marco del mes del amor y de la amistad, es enamorarse de la persona correcta para cada uno, “sean felices este mes, teniendo una cita romántica o aprovechando el 14 de febrero en compañía de alguien, no solo por redes sociales, es necesario porque venimos del mes de enero, con el blue monday, mes de la tristeza, a un mes feliz”.