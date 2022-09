Tras decreto, diputada llama a votar iniciativa de matrimonio igualitario

El decreto que envió el gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal, para que se legisle ya el matrimonio igualitario en Durango, es una certeza que está iniciativa que siempre ha apoyado Morena, se convierta ya una realidad en Durango, informó la diputada Sandra Lilia Amaya.

Mencionó que se debe analizar este martes 20 de septiembre en las comisiones unidas de justicia y derechos humanos el decretó, para subirlo al pleno y aprobarlo el próximo miércoles.

“Ya se debe subir al pleno, eso ya no lo podíamos evitar, en la sesión del miércoles lo teníamos que subir, el decreto del ejecutivo es un indicio de nos está diciendo que van a favor, no tiene porqué no pasar en el pleno, porque si lo presenta el mismo gobernador del estado, quiere decir que están a favor de que el matrimonio igualitario sea ya una realidad”, dijo.

La diputada de Morena, destacó que ahora hay que analizar porqué el ejecutivo tuvo que mandar un decreto, y no esperar a que se legislara, "se sabía que algunos diputados de los otros partidos estaban en contra de votarlo a favor".

“Si es para quitarle una presión al Congreso de parte del ejecutivo, a nosotros nos ayuda, porque sabemos que como sea es una realidad ya en Durango, lo único que queremos es cumplir nuestra responsabilidad que tenemos por parte de un juez que nos dice que ya subamos el tema al pleno”, señaló.

La diputada local, añadió que el matrimonio igualitario ya estaba en la agenda del miércoles 21 de septiembre, que es la tercera sesión ordinaria, se está preparando el dictamen para que se vea en comisiones y después pase al pleno, y hay que compararlo con el decreto que envía el ejecutivo para que no sea diferente a lo que se iba a presentar, recortando que hubo un mandato de un juez que no se puede evadir.