Durango, uno de los pocos estados que mantiene descuentos en trasporte público

Durango es de los pocos estados que ofrecen descuento en el transporte público para estudiantes y adultos mayores, por lo que las personas deben respetar también que para recibir ese descuento del 50% tienen que presentar su credencial que les acredite, indicó Raúl Medina Samaniego secretario general del Sindicato de Choferes de la Alianza.

Dijo que independientemente de las características físicas en los adultos mayores, o el portar una mochila en el caso de estudiantes, se debe mostrar la credencial, el no portarla le quita ese derecho de descuento, porque es un requisito no del chofer, está establecido en la Ley.

Apuntó que las personas se molestan cuando no se les quiere hacer valido el descuento, sin entender que los choferes tienen el derecho también de exigirla, y está establecido que de no portar la credencial o tenerla vigente no pueden recibir el descuento.

Reconoció que se han presentado algunas confrontaciones con usuarios que no quieren cumplir con los requisitos, por ejemplo quieren hacer parecer que son estudiantes, cuando en realidad van a trabajar.

A veces el problema es mayor con los adultos, porque saben que tienen que mostrar su credencial que se les entrega por ser adulto mayor, pero en cambio dicen “que no ves que tengo canas”, e inicia una confrontación.

Ante el incremento urgente en el costo de las tarifas que se ha pedido a las autoridades para la capital, destacó que los estudiantes y adultos mayores no se verían afectados, pues siguen con el beneficio de pagar la mitad de la tarifa.

El líder transportista aclaró que se debe socializar este beneficio, que no se recibe en otras partes del país.