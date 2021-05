Denuncia Sagrario Salas que “no existe piso parejo” en elecciones por la Secretaría de la SPAUJED

Sagrario Salas candidata a la Secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango (SPAUJED) denunció que “no existe piso parejo” pues no se ha respetado la ley ya que su contendiente cuenta con el apoyo de la parte patronal.

Indicó que interpuso una denuncia ante el comité electoral pues cuenta con documentos que avalan que la planilla contraria cuesta con el respaldo económico de quien llamó la parte patronal.

Aseguró que en días pasados la planilla contra la que compite organizó un desayuno para todos los docentes de la Facultad de Trabajo Social con recurso de la Universidad y al cual asistieron directivos de dicha institución, lo cual está prohibido, “nosotros llevamos a cabo la campaña con recursos propios y aportaciones y ellos llegan con la mesa servida, todos los maestros citados y pagado por la Universidad”.

Sagrario puntualizó que dichas prácticas deben quedar en el pasado, pues a para ello se reformó la ley, a fin de que el patrón respetara los procesos y se desarrollen de manera legal y justa.

"No es legal por qué se está respaldando a una planilla y no está siendo justo por qué no permite a los maestros escuchar nuestra propuesta o los que la escuchan piden que cambien a la otra planilla" dijo.

Pidió al comité electoral del SPAUJED que se investigue dichos actos y se garantice una elección libre y secreta.

Para finalizar subrayó que el próximo lunes cierran campañas y espera que esta semana sean citados los candidatos y se de la sanción correspondiente.