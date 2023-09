Duranguenses ganan concurso de video viral que lanzó Larry Hernández

En fechas pasadas el famoso cantante Larry Hernández lanzó un concurso para donar dos mil 500 dólares a quien compartiera un video y éste se volviera el más viral; dinámica en la cual participó “Rubén y sus héroes sin capa”.

Se trata de un proyecto impulsado por Carlos Rubén Cervantes Quiñones, quien colabora con la ciudadanía duranguense para enfrentar diversas carencias en materia de educación, vivienda, salud, alimentación, etc.

@rubencerquinz EMPEZAMOS LA CONSTRUCCIÍN DE CHALINO, concursamos por el premio @Larry Hernandez ♬ Pasado De V3RG4 - Larry Hernandez & Giovanny Ayala

“Hubo un concurso hace una semana, de un cantante que se llama Larry Hernández, que mucha gente lo conoce, y donde él ofrecía dos mil 500 dólares por el video más viral con su canción”, dijo Cervantes Quiñones. Quien explicó que les resultó atractivo pues son muchas las necesidades y proyectos a emprender.

“La gente me empezó a mandar mensajes, ‘oye Rubén entra’, para hacer el video, y entonces nosotros lo hicimos y sí ya tuvimos más de siete millones de reproducciones, la gente es la que lo hace. Detrás de mí hay millones de personas”. Abundó en que tras haber ganado, Larry Hernández ya se comunicó e incluso ya les hizo llegar este recurso.

“Nosotros nos dedicamos a ayudar a los niños de bajos recursos, más que nada a las personas que necesitan alimento, algún cuartito, niños que quieren ingresar a la escuela y no pueden estudiar por falta de recursos” | Foto: Cortesía

“Hay millones de personas que ayudan, la gente que comparte los videos, todos los que de una forma u otra ayudan, porque nosotros no somos dependencias, no somos asociación ni recibimos recursos, ni apoyos, por eso se llama ‘Rubén y sus héroes sin capa’. Y los ‘héroes sin capa’ son toda la gente que me apoya”.

Es por ello que al momento en que los seguidores de Rubén conocieron del concurso de Larry Hernández, lo impulsaron a participar y finalmente ganaron.