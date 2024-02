Un aproximado de 80 denuncias mensuales se reciben ante el Centro de Justicia para las Mujeres, y de estas cerca del 80 por ciento son judicializadas, informó la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien aseguró que entre el 20 y 30 por ciento de las víctimas frena el proceso penal en contra del agresor, y abandona el caso, aunque el expediente continúa abierto.

Explicó que al tratarse de un delito que se persigue de oficio, pues dejó de juzgarse únicamente a través de una denuncia, precisamente por la cantidad de desistimientos que solían presentarse, sin embargo se necesita de la presencia de la víctima para diversos trámites como el examen psicológico, el dictamen de lesiones, entre otros.

El 20% de las denuncias en el Centro de Justicia para la Mujer son abandonadas

“Si no contamos con esos elementos, difícilmente vamos a poder integrar una carpeta aún cuando no haya un desistimiento”, comentó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), al referir que no se trata propiamente de miedo, sino de un tema de codependencia con su agresor “posteriormente van y vuelven a poner otra denuncia y luego nuevamente la vuelven a llegan a abandonar o ya no quieren darle seguimiento”, comentó al asegurar que desafortunadamente normalizan la violencia.





Cuando esto sucede, las carpetas se ponen en un archivo temporal luego de varios intentos fallidos por mantener la comunicación con las denunciantes, a la espera de que nuevamente acudan con ellos para darle seguimiento.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, señaló que al Centro de Justicia para las Mujeres, llegan casos no solo de violencia física, donde se pueden acreditar las agresiones fehacientemente porque son visibles; sin embargo también se atienden otras como la violencia económica, la psicológica, vicaria; para lo que se requieren dictámenes psicológicos.

“Tenemos una gran cantidad de usuarias a las que tenemos que hacerles una gran cantidad de dictámenes psicológicos y además se les da el apoyo y acompañamiento a través del trabajo social”, comentó la fiscal estatal, al señalar que si bien es cierto todos los casos deben judicializarse en el menor tiempo.