Leslie exige justicia para que su hijo regrese a sus brazos; su expareja se lo quitó

Desde mayo del año 2021, Leslie, de 27 años de edad, comenzó una lucha jurídica en contra de su ex pareja, ha interpuesto tres denuncias por lesiones, retención y sustracción de menores ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), en contra de tres personas: el padre y los abuelos paternos de su hijo. Son ellos quienes hoy tienen a su hijo.

Así lo dio a conocer la propia joven, quien especificó que sus denuncias han sido en mayo 2021, y el 9 y 15 de febrero del 2024. Hoy la situación por la que pasa la obliga a pedir justicia públicamente para que su hijo, de tres años de edad, vuelva a sus brazos.

Hoy la situación por la que pasa la obliga a pedir justicia públicamente para que su hijo, de tres años de edad, vuelva a sus brazos / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Respecto a las dos más recientes, según explica la joven, ocurren luego que su ex pareja había acudido una noche antes por el niño “y habíamos acordado que yo iba a pasar por él el 9 de febrero, le hablo y le digo ‘oye me dejas ver al niño’, me dijo que sí pero nada más 15 minutos”, más tarde, le informa que determinaron él y su familia no devolverle al niño, y que incluso habría ya un proceso legal para el cual ya traía un abogado.

El 14 de febrero, ella pidió a su ex pareja ver a su niño para ir a tomar ceniza, y acudieron los tres. Sin embargo, él volvió a llevarse al niño. “El día 15 de febrero le digo que si me dejan ir a verlo. Llego, lo veo y estaba mi hijo nada más con la bisabuela, Yo escucho a mi niño muy malo, con tos. La señora me dice que ya lo llevaron al doctor. Pero llega el papá de mi hijo, y me dice que aún no lo llevan al médico”.

Hoy la situación por la que pasa la obliga a pedir justicia públicamente para que su hijo, de tres años de edad, vuelva a sus brazos / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Ante la insistencia de ella, ambos acuden a un hospital para que revisen al menor, sin embargo, aunque el médico indicó atención de su madre y cuidados en casa, Leslie denuncia que la familia de su ex pareja se lo llevó, y desde entonces no lo ha visto.

“Me lo arrebataron, les pedí que no me lo quiten, y yo empecé a llorar, se lo llevaron llorando, mientras el niño decía que él quería estar conmigo. El doctor me tenía agarrada”; en ese momento recibió un golpe de parte del abuelo de su hijo, quien le hizo algunas amenazas.

Hoy la situación por la que pasa la obliga a pedir justicia públicamente para que su hijo, de tres años de edad, vuelva a sus brazos / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Este viernes 23 de febrero tuvo una audiencia, en la cual, Leslie refiere que prácticamente la obligaron a firmar un documento que accedió a firmar sin leerlo antes, pues le prometieron que le entregarían a su hijo de inmediato, sin embargo resultó ser mentira.

“Me dijeron si no me firmas, no te puedo dar a leer, le insistí, y me dijo la licenciada que no podía hacer eso. El licenciado (su abogado defensor) fue el que me dijo ‘ven porque ya vamos por tu hijo’, pero la juez me dice que nunca le dijeron eso a mi licenciado, y fue él quien me dijo que firmara”.

Ha interpuesto tres denuncias ante la FGED por lesiones, retención y sustracción de menores, sin embargo ninguna ha tenido avance / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Cabe hacer mención que, contrario a lo que le dijeron a Leslie, ese documento indica un presunto acuerdo entre los padres para dar la custodia provisional al padre del menor. Por ello ahora hace un llamado a las autoridades para que hagan justicia por su caso y que su pequeño pueda volver con ella.