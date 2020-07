El 50% de agremiados al STSTPED pertenece a población vulnerable

Cuando menos el 50% de los tres mil 400 trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado (STSTPED), se mantendrán en sus hogares como una medida de prevención al Covid-19, pues dicha población padece de alguna enfermedad degenerativa que los hace más susceptible a dicho virus, el resto pese a estar con un alto riesgo de ser contagiados laborarán de acuerdo con los lineamientos de las autoridades de salud, declaró Carmen Villalobos Valenzuela.

Precisó que pese a las medidas de higiene contra el Covid-19, el Sindicato que coordina, ya registra siete casos de compañeros que pertenecen al Gobierno estatal que resultaron positivos con dicho virus, aunado a los ocho que se tienen registrados en el Congreso del Estado, tanto de confianza como sindicalizados. En el Poder Judicial, hasta el día de hoy, no tiene contabilizado ningún caso, sin embargo cabe mencionar que la actividad en este lugar sido con el mínimo de personal.

“Tenemos un acuerdo con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de que todos los trabajadores con enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, personas que tuvieron cáncer, mujeres embarazadas, por citar solo algunas, así como de aquellas que tienen 60 años o más deberán quedarse en casa para evitar cualquier contagio, declaró la líder sindical”. Además se refirió a las mujeres que tienen hijos menores de edad, quienes también deberán estar en el hogar, así se acordó en el mes de marzo.

Indicó que el Sindicato de los Tres Poderes acordó con el Ejecutivo y Legislativo, adelantar el periodo vacacional del 1 de julio al 14 del mismo mes. En el caso del Poder Judicial, el periodo de vacaciones será hasta del 16 de julio al 31 de dicho mes, sin embargo, el periodo de cuarentena se ampliará del 1 al 15 de julio.

Afirmó que el Sindicato de los Tres Poderes, mantendrá su postura de proteger al gremio de ser contagiado por el Covid-19, por ello, mientras las estadísticas no se aplanen, no regresarán a laborar, se mantendrán laborando con el mínimo de personal, solamente aquellos que no tienen enfermedades degenerativas.

Carmen Villalobos, sostuvo que todos los trabajadores incluidos los de confianza diariamente están con un alto riesgo de adquirir el Covid-19, ya que como servidores públicos tienen contacto directo con toda la ciudadanía.