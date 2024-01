El 90% de las personas en situación de calle padece de sus facultades mentales

De las 120 personas en situación de calle con las que cuenta el padrón del DIF Municipal, el 90 por ciento padece de sus facultades mentales, ello derivado del consumo de enfermedades como alcoholismo o drogadicción, señaló la directora del DIF municipal, Isabel Ontiveros, quien aseguró que el 50 por ciento de ellos tienen familiares a los que pese a buscarlos y encontrarlos en la mayoría de los casos deciden no hacerse responsables de su familiar.

Explicó que no todos recuerdan donde vivían, y la información que brindan al personal es incorrecta. Sin embargo también cuentan con 25 personas que viven en las calles que no son oriundas de la ciudad de Durango, sino que vienen de otros municipios como Canatlán o San Juan del Río; además de otras ciudades como Monterrey, Torreón, Zacatecas o Ciudad Juárez.

De las 120 personas en situación de calle con las que cuenta el padrón del DIF Municipal, el 90 por ciento padece de sus facultades mentales / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Desconocen cuál fue el motivo que los trajo a Durango y pese a que les han preguntado si desean regresar a sus lugares de origen, su propia enfermedad no les permite dar información o hilar una idea coherente.

Señaló que al tener una enfermedad mental, la mayoría suelen tener actitudes agresivas, incluso con los ciudadanos, de ahí que el personal se hace acompañar de elementos de Seguridad Pública para evitar cualquier intento de agresión que se pueda presentar.

Hace unos días se detectó a una familia que dormía en una unidad deportiva fue llevada al albergue de la ciudad / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Pese a ello, el DIF Municipal, en conjunto con otras instancias procura resguardarlos en alguno de los albergues municipales como las dos personas que fueron detectadas recientemente y no formaban parte del padrón registrado pues venían procedentes de otros estados y a quienes se llevó al albergue San Isidro.

“La gran mayoría no acepta irse a los albergues y nosotros no podemos obligarlos a llevarlos, pero sí es nuestra obligación darles su alimentación y una cobija”, comentó Isabel Ontiveros, quien señaló que se tienen tres salidas para llevar alimento (desayuno – comida – cena), a estas personas en situación de calle, sin embargo hay ocasiones en las que no se encuentran en el área donde normalmente se mueven.





Hace unos días se detectó a una familia que dormía en una unidad deportiva fue llevada al albergue de la ciudad y se les dio apoyo alimentario y vestimenta, aunque decidieron firmar su salida voluntaria y retirarse del lugar.