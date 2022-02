El amor en los tiempos del Ómicron

En este Día del Amor y la Amistad, y con la pandemia aún vigente, nos encontramos en un punto donde sabemos que no solo la manera de festejarlo ha cambiado, sino también la forma de demostrar el amor a la pareja, amigos y familiares, sobre todo por el confinamiento que nos distanció del contacto con otras personas, pero que para todo ser humano es indispensable.

Paola Flores Rodríguez, jefa de Neurociencias Aplicadas del Consejo Mexicano de Neurociencias, y profesora de investigación en la Facultad de Medicina y Nutrición en Durango, explica que hay una fuerte relación entre el amor, la felicidad y la no demencia, incluso que el proceso de enamoramiento para el cuerpo es importante porque ayuda a evitar enfermedades cerebrales.

"No ver a la pareja, familiares o amigos, incrementó la depresión y ansiedad, está documentando que en estas fases de aislamiento donde dejamos de ver a nuestros seres queridos, el cerebro comenzó a hacerse pequeño”. El contacto con otras personas es indispensable, es una necesidad psicológica, que cambió por el confinamiento y la sana distancia.

Por ejemplo, en el proceso de enamoramiento se activan todas las partes del cerebro, se conectan entre ellas y con el cuerpo; la felicidad da la motivación a continuar adelante, y disminuye los procesos de ansiedad, de angustia, porque se liberan sustancias químicas como la adrenalina o la serotonina, que es el neurotransmisor del amor.

Tenemos cuadros muy fuertes de depresión y ansiedad por ese vínculo que se perdió de socializar con los demás ante la necesidad de aislamiento, que aunque era una solución razonada, para un bien mayor, generó sensaciones de desamor.





Amor en pandemia...

Janeth y Alejandro se conocieron casi al inicio de la pandemia, en noviembre del 2019, desde entonces estuvieron conociéndose y coqueteando por mensajes, pero fue hasta octubre del 2020 que decidieron ser pareja. Ya como novios además de enfrentarse a la distancia porque viven en ciudades diferentes, tuvieron que lidiar con la contingencia y restricciones por la Covid-19.

“Todo empezó porque teníamos muchos amigos en común del trabajo y lo agregué a Facebook, entonces comenzó a darle me gusta o me encanta a mis publicaciones, y después a escribirme por el Messenger”, recordó Janeth.

Dijo que desde el principio supo que vivía en Gómez Palacio, y ella se encuentra en Durango capital, pero al inició solo pensó que era bueno tener un contacto allá por si en algún momento por el trabajo la cambiaban, como ha sido con otros compañeros, y no tanto de ligue, pero todo se fue dando.

En enero de este 2022, Janeth y su hija se contagiaron de Covid-19, ella por segunda vez, en este proceso su novio desde Gómez Palacio, quién nunca se ha contagiado, les brindó todo la atención que se podía a la distancia, “cuando nos dio Covid, fue un gran apoyo, nos tenía chipiles, nos mandaba comida, y me ayudó para no sentirme con ansiedad, porque si fueron días pesados hasta me nebulice, muy diferente a la primera vez”, contó.

Ahora ya son 16 meses de noviazgo, que han sostenido entre mensajes, llamadas, videollamadas y visitas, ahora que ya se activó la movilidad con más confianza, Janeth viaja cada fin de semana para visitarlo, meses atrás tuvo que pedir permiso en el trabajo para pasar unos días allá.

Acepta que han tenido desaciertos, pero ha sido más fuerte la conexión y el amor que se tienen, que se dio desde el inicio, “él siempre decía que yo era su amor, siempre me ha hablado con mucha ternura, siempre dice que soy el amor de su vida, y yo desde el principio también quería verlo, y nunca me paso nada malo por la mente, solo quería verlo”.

En una publicación de Facebook, Janeth le dedicó este mensaje: “Amor mío: ¿Cómo explicar todo lo que por tu yo siento?, eres el amor de mi vida, lo sabes ¿verdad? Gracias mi vida por tanto amor que me brindas, gracias por cada momento vivido a tu lado, ¡¡te amo con toda el alma amor mío!! Gracias por estos 16 maravillosos meses a tu lado mi amor, eres mi adoración, mi amor, mi vida y mi todo!!! El primer año 4 meses de una eternidad juntos mi vida!!! Te amo mi corazón hermoso Me encanta que esa forma que tienes para hacerme sonreír aun a la distancia mi vida”.

Lidiar con la pandemia en consulta

Elizabeth Blass, presidenta de la Federación de Psicología del estado de Durango, comentó que a consulta está llegando mucha gente con lo que se conoce como trastorno depresivo o de ansiedad, porque durante la pandemia se generó una depresión reactiva por todas las consecuencias que se dieron, como el duelo por pérdidas ya sea de un familiar o amigo.

Detalló que de 10 pacientes que ingresan al día, la mitad presenta alguna situación por la pandemia, depresión por un fallecimiento o algún duelo; ansiedad por tener a una persona internada o a distancia.

En el tema de problemas de pareja, señaló que es tremendo, pero específicamente por la cuestión de la distancia, de mudarse y el rompimiento, son tres de cada 10 personas, las que llegan para tratar esa problemática.





Regalos para enamorados en pandemia

Otra de las cosas que ha cambiado en esta fecha de 14 de febrero y en pandemia, es la manera de hacer compras, y tener detalles para esa persona especial o para los amigos, pues de entregar un regalo de mano a mano, ahora se envían a domicilio.

Para cuidar la salud en pandemia, se potencio el uso de la tecnología, y se innovo en las maneras de expresar el cariño con detalles, se puede comprar todo tipo de detalles, o cenas y pueden llegar en unos minutos y aún caliente.

Se siguen vendiendo muchas flores y chocolates, pero ahora van directo al domicilio, los pedidos se pueden hacer a través de WhatsApp, o a la página oficial del negocio y se paga con tarjeta o transferencia, como se ha tenido que adaptar la señora Mireya, que aunque dice que no sabe mucho de tecnología, en pandemia es como pudo hacer ventas.

Aunque su negocio es una papelería, para el 14 de febrero se prepara y compra juguetes, dulces, chocolates y globos, para hacer arreglos, y venderlos, pero les toma fotos y se los ofrece a sus conocidos, es como ha logrado vender.