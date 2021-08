El domingo debe estar publicada en el Periódico Oficial reforma a la Ley Orgánica

El domingo deberá estar publicada en el Periódico Oficial la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del estado de Durango, informó el diputado Iván Gurrola Vega.

No pueden ser más de 15 días para su publicación, existe una mala interpretación de la Ley, ese plazo no opera en la Ley interna del Congreso local, pues no puede ser vetada ni mandar observaciones por el Ejecutivo.

Será este jueves o a más tardar el domingo 29 de agosto del 2021, cuando se publique en el Periódico Oficial la reforma a la ley Orgánica del Congreso del Estado, el omitir esa obligación, se caería en un delito, así lo afirmo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Iván Gurrola Vega.

El presidente del Congreso del Estado, explicó que no hay presiones políticas al Secretario de Gobierno, simplemente se tienen que respetar los tiempos que la propia ley establece para que se realice la publicación de la reforma.

Cabe destacar que en la reforma que se presentó el pasado sábado 14 de octubre del presente año, ahora el partido político que obtenga más votos en el proceso electoral para elegir diputados locales ocupara el primer año de la JUGOCOPO, le seguirá el que obtenga el segundo lugar en los votos y el tercer año legislativo será para el partido polito que haya conseguido el tercer lugar de acuerdo al número de votos. Anteriormente la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado obtenía el primer año legislativo el grupo parlamentario con mayor número de curules.

Dijo que algunos han manifestado que se tienen que 15 para hacer la publicación en el Periódico Oficial, sin embargo, existe una mala interpretación, ya que ese término se presenta en aquellas leyes en donde se puede realizar el veto, y explicó que en el caso de la ley interna del Congreso no se puede vetar ni mandar observaciones, por lo que la publicación tienen que ser rápidamente.

Puntualizó que Secretario General de gobierno, es conocedor del derecho y habrá de cumplir con su obligación y publicar la reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado. El Periódico Oficial se publica los jueves y domingos, de tal manera que la publicación de dicha reforma tendrá que ser a más tardar este domingo, finalizo el presidente de la JUGOCOPO.