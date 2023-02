“El INE es de los ciudadanos", duranguenses se manifiestan en contra del Plan B

“El INE es de los ciudadanos, el INE no se toca”, fue la consigna ciudadana que se escuchó en la concentración por la defensa del Instituto electoral, en Plaza Fundadores en la ciudad de Durango este domingo 26 de febrero.

Cientos de duranguenses, organizaciones civiles, jóvenes, mujeres, familias, se concentraron en pleno centro de la ciudad, para alzar la voz, ante el denominado “Plan B”, con el que se debilita al órgano electoral.

🔴 Este domingo los duranguenses salieron a las calles para participar en la marcha "Mi voto no se toca" en la Plaza fundadores para exigir la derogación del Plan B, impulsado por el presidente López Obrador, que fue aprobada el 22 de febrero por el Senado pic.twitter.com/QX8M6YSmh0 — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) February 26, 2023

Fernando Díaz del Frente Ciudadano, recordó que miles de personas se sumaron en esta concentración simultánea en 112 ciudades y en 18 países, abarrotando entre otras plazas, la plancha del Zócalo capitalino, el pueblo mexicano se siente agraviado por esta imposición que pone en riesgo la democracia, porque se pone en evidencia un gobierno autoritario y regresivo.

Por su parte, en representación de jóvenes, Ignacio Mendivil, resaltó que miles han salido a expresar en nombre del pueblo de México, que las instituciones emanadas de la ciudadanía no se tocan, “hoy tenemos el poder de decirle a mi generación que sino cuidamos lo que nos heredaron nuestros abuelos y nuestros padres, dejaremos de ser libres, y perderemos la democracia”.

Dijo que los jóvenes ahora sí señalan, y no quieren más ocurrencias desde Palacio Nacional, y recordó que hubo tiempos en México, cuando había mapaches que se robaban las urnas, y había en comunidades más votos que habitantes, no se puede aceptar una regresión de tal magnitud, no se debe poner en riesgo la democracia, “yo y mi generación no podemos pasar por lo mismo otra vez”.

Asimismo, Aida Saucedo, en representación de las mujeres, destacó que el pueblo de Durango alza la voz, el voto no se toca, la sociedad tiene los instrumentos para decidir el futuro, y hoy una manifestación, una concentración de ciudadanos, donde convergen muchas ideologías, empresarios, jóvenes, la sociedad entera, hoy defiende al Instituto electoral.

Desde las cámaras de @webcamsdemexico se puede apreciar la marcha "Mi voto no se toca" en contra de la reforma electoral del Plan B que fue aprobada el 22 de febrero por el Senado. https://t.co/iRtHZhBvhl pic.twitter.com/LwODwM7aKl — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 26, 2023

“Esta es una excelente oportunidad para que demostremos el compromiso que tenemos para la defensa de la patria, este es el momento para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escuche el contrapeso que tenemos contra el régimen autoritario que quiere desaparecer instituciones tan impártanse como es el Instituto Nacional Electoral”, señaló.