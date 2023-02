El Manzanal da el último adiós a Lizbeth Jocelyn, víctima de meningitis

Con impotencia y dolor, familiares y amigos despidieron este viernes 3 de febrero a Lizbeth Jocelyn, la víctima número 34 del brote de meningitis en el estado de Durango.

Entre globos blancos y pancartas en las que exigen justicia para las víctimas de esta enfermedad, el cuerpo de la joven fue trasladado al panteón de San Francisco del Manzanal, una pequeña comunidad ubicado a 26 kilómetros de la ciudad de Durango, lugar que la vio crecer y donde amigos y familiares la acompañaron formando un cortejo fúnebre.

Durante su despedida, estuvo acompañada por quienes la amaron en vida, mientras un conjunto musical guiaba a la caravana que se abría paso por las calles y donde se respiraba un ambiente de dolor y tristeza, pero también de enojo e indignación.

A esta peregrinación, se unieron los seres queridos de Lizbeth Jocelyn quienes exigieron justicia y castigo para los responsables de esta crisis sanitaria que persiste en la entidad.

Exigen justicia para la joven duranguense Lizbeth Yocelyn, paciente que lucha contra la meningitis / Foto: cortesía | Yésica Esbeyre Felix

Todos los asistentes partieron de la iglesia al panteón del lugar como protesta por las 34 muertes que ha provocado la enfermedad y por la que ningún responsable ha sido detenido a la fecha.

Originaria de dicho poblado, la joven de tan solo 23 años de edad, luchó contra la enfermedad durante 80 días en una cama del Hospital General 450 pues luego de dar a luz a su primer hijo, contrajo el hongo que provocó el brote de meningitis por la que finalmente perdió la vida el pasado 1 de febrero, justo cuando se cumplían tres meses de haberse presentado la primera defunción por este motivo.

Durante el sepelio, la madre de Lizbeth pronunció unas palabras para despedir a su hija, "a mi reina hermosa, tres meses de angustia, de sufrimiento, mi hija sufriendo injustamente, quiero agradecer a todos ustedes su apoyo moral y económico, pero sobre todo el moral, esta experiencia tan horrible me sirvió para darme cuenta que no estoy sola".

Entre sollozos continuó, "mi hija fue víctima de la corrupción y de la avaricia de muchos, de la corrupción de este estado y de este país, pero yo le prometí a ella ser fuerte y se lo voy a cumplir... ella hace mucho me dijo mamá yo te admiro, te respeto por la fuerza que tienes y se lo voy a demostrar. Desde ahora mi voz será la de ella y todas las que perdieron la vida, y la voy a alzar para que la escuchen, y si no me escuchan pues grito, esto no puede quedar impune".

También exhortó a los familiares de las 34 víctimas a unir fuerzas y ejercer presión para que se castigue a los responsables de las muertes, y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado (SSD), actualmente suman 34 muertes a consecuencia de la meningitis micótica, además de la presencia de 79 casos confirmados; en tanto el pasado jueves la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, indicó que el brote de meningitis pudo haberse generado en Hospital del Parque.

Exigen justicia para Lizbeth Yoselyn / Foto: especial

Señaló que de los 34 fallecimientos ocurridos por meningitis, 30 corresponden a pacientes del Hospital del Parque, mientras que de los 79 contagios, 61 tuvieron una intervención quirúrgica en dicho nosocomio, por lo es evidente que ahí inició el contagio.

Asimismo no descartan la posibilidad de que los médicos pudieran tener una corresponsabilidad, principalmente aquellos que hayan hecho uso del medicamento de manera negligente “pudiera ser un tema de negligencia y de culpa el haber estado utilizando el medicamento y trasladarlo contaminado".