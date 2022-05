El OPLE de Durango pide que se escuche su voz en la reforma electoral

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Durango tocarán las puertas de senadores y diputados federales, para que se escuche su voz, expuso el consejero presidente, Roberto Herrera Hernández, al referirse a la propuesta del Ejecutivo federal sobre la reforma electoral que contempla concentrar todas las facultades electorales en un solo órgano nacional.

"Estamos sujetos a la voluntad del Congreso de la Unión, más las legislaturas del estado, para que exista una reforma tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas, ya que se necesita dos terceras partes del Congreso de la Unión más la mayoría de las legislaturas”.

Herrera Hernández indicó que a partir del 2014 el Sistema Nacional de Elecciones ha dado buenos dividendos a la sociedad, pues en dicho lapso más del 80% de cargos de elección popular se han renovado, lo cual quiere decir que las instituciones locales y nacionales han sabido garantizar el derecho a votar y ser votado, con imparcialidad, acto que se refleja en renovaciones tranquilas.

El consejero presidente añadió que toda ley es perfectible por tanto lo ideal es realizar foros regionales, estatales y nacionales, para que se escuchen todas las voces y se plasmen.

En el mismo tema la vocal ejecutiva del INE en Durango, María Elena Cornejo Esparza, señaló que debido a que aún se encuentra en estatus de iniciativa es necesario que se discuta al interior de las Comisiones, para saber cómo se presentó y subrayó que dicha decisión no está en “la cancha” del INE", al ser cuestionada sobre la designación por voto ciudadano de consejeras y consejeros, que marca dicha incisiva de ley, respondió que dichos actores deben tener una especialización en material electoral y reiteró que hasta no conocer los pormenores de la incisiva sea revisada por los legisladores no se puede emitir una opinión.