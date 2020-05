El PRI apoya a los duranguenses

El PRI ha estado presente con los duranguenses durante la crisis sanitaria que se vive, entregando a través de sus dirigentes y representantes populares más de 30 mil apoyos alimentarios, 18 mil cubrebocas, sanitizantes, consulta médica y psicológica, así como medicamentos, entre otras acciones realizadas a lo largo y ancho del estado, informó el presidente estatal del partido, Luis Enrique Benítez Ojeda.

Dijo que a través de la donación de los sueldos de diputados, regidores, síndicos, dirigentes y funcionarios del partido, titulares de sectores y organizaciones, es como se ha podido respaldar a cientos de familias de escasos recursos en estos meses; además, dijo, se han realizado propuestas concretas y viables para aligerar los efectos generados por la pandemia en la economía por la pérdida de empleos y la baja movilidad que prevalece; “pero desafortunadamente los gobiernos no las han considerado”.

Aseguró que mientras las autoridades sanitarias del país advierten que esta semana podría alcanzarse el pico de propagación del Covid-19 en nuestro país, el gobierno federal, así como el estatal y municipal de Durango, han entrado en una parálisis que podría tener costos para la ciudadanía a corto y mediano plazos.

Específicamente hablando de Durango, Benítez Ojeda resaltó que es evidente que no se cuenta con los recursos necesarios para dotar a los trabajadores del Sector Salud de toda la protección que requieren, por lo que han sido muy oportunas las aportaciones que ha hecho la sociedad civil organizada y los diputados priistas, que han donado a diferentes centros médicos material para proteger la integridad física del personal mientras ellos trabajan para cuidar la vida de los demás.

Y aunque sabemos, dijo, que el recurso nunca será suficiente para toda la necesidad que hay, el gobierno municipal no ha respondido como se esperaría en momento tan difícil: no hay apoyos para los más necesitados, no se han hecho descuentos extraordinarios derechos o impuestos que son total competencia de este nivel de gobierno, como el agua o el impuesto predial.

También está abandonado el campo duranguense, agregó, lo mismo que quienes están perdiendo sus empleos por el cierre de empresas y negocios “no esenciales”; adultos mayores confinados en sus casas, micro y pequeños empresarios que no tienen cómo sobrevivir al cierre temporal, sin créditos verdaderamente extraordinarios para un tiempo extraordinario.

Entre las propuestas que ha realizado el PRI a través de sus dirigentes, representantes populares, diputados y regidores, Benítez Ojeda resaltó las del presidente nacional Alejandro Moreno, como el Fideicomiso por la Salud de México, a fin de comprar insumos básicos para el sector salud; también eliminar el cobro de la energía eléctrica durante cuatro meses para apoyar la economía de las familias del país.

SUELDOS

