El Sol de Durango presentó su 5to. Foro Cafeteando

La situación de violencia que se está viviendo en la sociedad y los hechos lamentables que han ocurrido en diferentes planteles educativos del país, donde hemos visto bullying, acoso y hasta 2 lamentables casos de tiroteos, provoca una alerta no solo en los padres de familia, sino en la población en general, por lo que es necesario estar atentos a lo que sienten y hacen los niños y jóvenes.

En el Sol de Durango al ser una empresa socialmente responsable, se planeó que en esta ocasión, el foro estuviera dirigido a saber o entender ¿qué están cargando los hijos? ¿cómo frenar la violencia desde el hogar?, mejorar la comunicación con los menores, pero sobretodo saber escucharlos.

Uno de los temas que se abordo, fue Operación Mochila y el debate permanente si debe realizarse o no, en el cuál los especialistas coincidieron en el revisar la mochila no va a solucionar la violencia, pues quien quiere hacer algo, de alguna u otra forma buscará la manera, y aunque puede ser una medida preventiva, no deja de ser algo material y hay que ir más allá, necesario preguntarles ¿qué están sintiendo?

En la cuestión de ser o no amigos de tus hijos, el psicólogo Juan Antonio Gurrola considera que no se puede ser amigo de los papás, ya que no hay la confianza de contarles lo que haces, no porque sea algo radical, sino simplemente porque pueden ser cosas de las que no se sientan orgullosos. En el caso de las mentiras, señaló que lo importante no es la mentira, sino ir al fondo y saber por qué se está mintiendo.

Por su parte la psicóloga Thelma Pedroza coincidió en que no pueden ser amigos padres e hijos, argumentó que son distintos roles y una gran brecha, pues los padres están para acompañar y educar conforme a la experiencia de vida, mientras que los amigos están para disfrutar esa etapa de complicidad, de crecimiento y complicidad.

Para la Doctora Elizabeth Blass, el que cada miembro de la familia tome el rol que le corresponde es primordial, pues papá y mamá deben tomar ese rol, hermanos, tíos, e hijos, igual tomar lo que les corresponde y respetarse así, pues en el momento, en que los papeles se invierten comienzan a surgir problemas sociales.

Sobre la influencia de los videojuegos, celulares y redes sociales en la conducta de los niños, Carlos Güereca Prado, mencionó que los juegos cada vez son más explícitos y violentos, por lo que los niños están normalizando la violencia, pero son los padres quienes tienen la responsabilidad de saber que le están comprando a los hijos, pues no se revisa a detalle lo que se está comprando, como algo tan básico como la edad recomendada para cada videojuego, se compra solo porque es el juego de moda.

Thelma Pedroza recomienda estar supervisando lo que ven los menores en el celular y las redes sociales, pero preguntarles sobre lo que piensan de la información, tener ese contacto y fortalecer la parte humana de lo que está sucediendo, reafirmar los vínculos familiares y darles la importancia que corresponde, más que los videojuegos.

Para proteger a los más pequeños de la violencia y que así no generen más violencia, Juan Antonio Gurrola, detalló que los niños aprenden mucho por imitación, aprenden a partir de lo que ven, por eso los padres deben tener cuidado del ejemplo que están dando, pues si ve al padre o madre que resuelve algún problema con violencia, no se deben sorprender que el niño haga lo mismo en la escuela, violencia genera violencia. Dijo que los niños se deben educar en amor, empatía y respeto, que no se burlen de los demás, enseñarles a controlar sus emociones y tolerancia a la frustración.

Elizabeth Blass destacó que la violencia se puede prevenir, por lo que se debe mejorar la comunicación, concientizar con el ejemplo, evitar entornos violentos, estar alerta de lo que pasa en casa, y hacer caso a la intuición cuando se cree que algo está pasando algo.

Una manera de cuidar a los niños de la violencia que expresa Thelma Pedroza, es cuidar la reacción que tenemos como adultos ante situaciones que nos enojan, o que nos frustran, porque siempre los niños van a aprender de lo que ven de la conducta de sus padres y no de lo que dicen o predican.

Carlos Güereca Prado, manifestó que los niños van a ir cargando lo que ven en su casa, se van normalizado las conductas de violencia, como cuando el papá le pega a la mamá, si eso pasa, como se pretende pedirles que no promuevan violencia.

Para llevar a cabo este foro, se agradece especialmente a las personas que acudieron, a los panelistas y a los patrocinadores como Italian Coffee, Conceptos sociales Rafael, Expo Mobiliaria 2020, Antes De Mezcal Artesanal, Lic. Martín López, Asesor Inmobiliario, Kumon, Patrimonio Inmobiliaria, Blue Ponit, y Century 21, Bienes raíces.

Panelistas Invitados

Dra. Elizabeth Blass Soto

Doctora en Gestalt de la Universidad Gestalt de las Américas México, D.F. Presidenta fundadora de la Federación de Psicología del Estado de Durango. Integrante activo de la Federación Nacional de Psicología en México con acreditaciones del Instituto Milton Erickson. Miembro del Gestalt Institute of Cleveland.

Thelma Pedroza Barraza

Licenciada en Psicología en la Universidad Juárez del Estado de Durango, Licenciada en Educación, Colaboro en la Fundación Raymond Bell, Es Maestra en Psicología Educativa. Actualmente brinda Psicoterapia individual y grupal con Evaluación, diagnóstico e intervención en niños, adolescentes y adultos.

Juan Antonio Gurrola Luna

Máster de Formación en Paidopsiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Director de Bienestar Centro de Atención Psicológica Integral. Psicólogo Infanto-Juvenil certificado en uso de instrumentos para diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista.

Jesus Carlos Güereca Prado

Presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos A.C. Con aportaciones a la comunidad como: Creador del Sistema de Denuncias Municipales 072 DURANGO, del Primer Monitor Social contra la delincuencia y desigualdad, de la Plataforma abierta de Denuncia Ciudadana “DENCI” y Creador del programa de Certificación “Comunidad Escolar Segura”.