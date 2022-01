El tema emocional en las escuelas es algo que se debe atender: Hugo Delgado

"El tema emocional en las escuelas es algo que se debe atender, incluso, así como se enseña matemáticas, debe haber un espacio de inteligencia emocional, y un profesional de la salud mental en cada institución para construir una mejor sociedad", indicó Hugo Delgado Ramos presidente de la Asociación de Padres de Familia Interfac.

Dijo que ante una sociedad descompuesta y problemas de drogadicción y suicidio, entre otros, es necesario que se den herramientas a los niños y jóvenes para poder manejar las emociones negativas y transformarlas en cosas buenas, y evitar que un desequilibrio que los haga tomar decisiones equivocadas.

Manifestó que en pláticas con Francisco Ibarra Guel, presidente del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, han hablado de algunas acciones a emprender, pues en coordinación con padres de familia e instituciones se pueden organizar programas, talleres y conferencias de apoyo.

Delgado Ramos reconoció que se puede presentar resistencia para incluir un profesional de la salud mental como terapeuta o psicólogo en cada institución educativa, porque es algo que generaría un gasto, y no se cuenta con recurso suficiente, sin embargo insistió que entre sociedad y autoridades se puede buscar algunas opciones.



9 de septiembre 2020

Expresó “los padres de familia no podemos vivir ajenos a los que está sucediendo en la sociedad, no se puede decir que no te va a pasar nunca”, y agregó que en los hogares se debe ofrecer respeto y cariño a los menores.