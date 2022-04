Empresarios conformes de que no pasará la reforma eléctrica: Magdalena Gaucín

Sector empresarial se encuentra conforme de que no pasará la Reforma Eléctrica, porque se pretendía monopolizar todo el tema eléctrico sin dejar libre competencia o dejar de promover el tema de las energías limpias, afirmó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Comentó que al no pasar la reforma, se tomó en cuenta lo que el sector empresarial decía, porque no hubo diálogo y consenso, una vez que se lleguen a acuerdos y que sea por el bien de México, todos estarán a favor, pero cuando no será así si no hay democracia, porque no es un país de un solo hombre, se tienen que buscar consensos.

“Es una país de muchas corrientes, que se tienen que tomar a todos en cuenta, para que este tipo de reformas, sobre todo reformas constitucionales se puedan plasmar”, expresó.

Para el sector industrial, dijo que favorece porque desde que entro esta nueva administración federal se fueron frenando las nuevas formas de hacer energía, como las eólicas y fotovoltaicas, o energías limpias.

Los más perjudicados cuando no hay una competencia, es el consumidor final, en este caso las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Con este equilibro que se dio ayer, da confianza de que todo se debe consensar, porque no se puede tener como la legislatura pasada, que todo lo que decía el presidente, pasaba, porque tenía todo el apoyo de su partido y lo podía pasar sin consenso.

En este caso se hicieron parlamentos abiertos, pero no se tomaron en cuenta, lo que fue grave, porque se trató de que todas las voces fueran escuchadas, pero al momento de pasarlas no se le cambio nada.