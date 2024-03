Empresarios no reciben con agrado aumento de aguinaldo a trabajadores

El pasado 28 de febrero la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, aprobó por unanimidad la reforma que establece el pago de 30 días de aguinaldo obligatorio para el trabajador, ello significa que los empresarios deberán comenzar a prever desde enero los costos que implicará el saldar esta prestación al finalizar el año, señaló la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Blanca Estela Castro Torres.

Consideró que aunque es una buena noticia para los trabajadores, y los agremiados a la Coparmex, siempre ha sido a favor de mejorar los beneficios de los trabajadores, como es el caso del incremento al salario en un 20 por ciento, así como de las vacaciones; el aumento en el pago de 15 a 30 días de aguinaldo será un gasto enorme para las empresas al cierre del año.

La empresaria duranguense, aseveró que esto podría conllevar a registrar un déficit de hasta un 95 por ciento.

Al cuestionarla si con ello se incrementará el flujo del comercio durante el último mes del año, Castro Torres, aseguró que esto está lejos de ser una realidad, ya que al aumentar el salario se aumentaron también los costos de la canasta básica, la gasolina y todos los servicios; por lo que “desafortunadamente este aumento se queda en el aire y se utiliza en el pago de cosas necesarias”, dijo.

Esto además aumentará los costos de las deudas de los empresarios, mismas que actualmente no han podido saldar y se vuelve una espiral que no termina, “es algo que lo tenemos que asimilar y trabajar para ver cómo lo vamos a solventar, pero yo les aconsejo a todos los empresarios que hay que presupuestarlo desde este momento para que al final del año no tengamos problemas de liquidez”, comentó la presidenta de la Coparmex.

Aunado a ello conforme pasa el año, en lugares como Durango se comienza a presentar problemas de reactivación económica, sobre todo durante los primeros meses del año, de ahí que confían en que las actividades que se llevan a cabo desde el sector turístico y que este primer semestre del año giran en torno al eclipse se pueda tener un aumento en la entrada de los recursos sobre todo de aquellos comercios dedicados a la prestación de servicios, alimentos y hospedajes.

Consideró que es grave el hecho de que la reparación y construcción de carreteras hayan pasado a ser de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues el programa de obra que ya se tenía contemplado para los empresarios dedicados al ramo de la construcción generaba un importante número de empleos y con ello un motor a la economía del país.

“Yo creo que todos estos elementos han contribuido a que no podamos avanzar, pero no nos podemos detener tenemos que seguir trabajando y capacitando a nuestros colaboradores, ser muy creativos y ver cómo abaratamos los costos de operación para poder seguir adelante”, dijo.