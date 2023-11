Entre el día 15 y 18 de diciembre, los trabajadores del Gobierno municipal de Durango recibirán el pago de sus prestaciones salariales de fin de año, según lo informado por el líder del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM), Jorge Luis Sánchez Lara, quien señaló que ya se tuvieron los primeros acercamientos con el director de Finanzas, Ignacio Orrante, con quien se llegó al acuerdo de depositar aguinaldo, prima vacacional e incluso las vacaciones de algunos de ellos.

Actualmente el SUTM cuenta con mil 528 agremiados, cuyo Comité ya comenzó a reunirse para trabajar la propuesta que se le presentará a la parte patronal, en este caso al alcalde Toño Ochoa, al inicio del año para iniciar con las mesas de negociación el aumento salarial que se buscará sea mayor al 4.5 por ciento directo al salario, cifra conseguida el año pasado.

Imagen ilustrativa | Acuerdan pago de aguinaldo a municipales en primera quincena de diciembre / Foto: archivo | El Sol de Tampico

Sánchez Lara, informó que también se buscará la recategorización de algunos trabajadores operativos y administrativos, principalmente de aquellos que tienen muchos años laborando en la institución y a quien apenas recibe poco más del salario mínimo.

“Tenemos secretarias que ganan como un peón, y ya tienen años con ese sueldo”, explicó el líder sindical, quien añadió que todos los trabajadores municipales perciben un sueldo diario superior al mínimo, mientras que con el aumento de este año quedó en 215.74 pesos, por lo que esperan que con la propuesta hecha al alcalde, esta cantidad se incremente.

Imagen ilustrativa | Acuerdan pago de aguinaldo a municipales en primera quincena de diciembre./ Foto: Cuartoscuro

Se trata de 627 trabajadores que se encuentran en una baja categoría y por ende no pueden percibir un sueldo mayor al que tienen actualmente, y aunque seguramente no se podrá realizar el movimiento en todos durante la administración de Jorge Luis Sánchez, se buscará que al menos que aquellos que tengan más años queden protegidos, “sobre todo los peones que no se les paga conforme a la categoría”, dijo.

Aunque en su mayoría pertenecen al área de la Dirección de Servicios Públicos, existen secretarias con sueldos muy bajos.

“La pretensión del Comité que encabeza su servidor siempre es velar porque sus trabajadores estén mejor y si lo podemos conseguir mucho mejor”, comentó.