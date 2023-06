En Coahuila ganará la alianza PRI, PAN, PRD: Enrique Benítez

Sobre la jornada electoral del próximo domingo 4 de junio, por la gubernatura en Coahuila y Estado de México, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, comentó “en Coahuila, tenemos la certeza de que Manolo Jiménez Salinas, de la alianza PRI, PAN, PRD será el gobernador, las encuestas demuestran que las preferencias están a su favor, pero no hay que confiarnos, hay que esperar el resulta".

Reconoció que en el caso de Estado de México es una elección más competida, "en donde la candidata de la alianza PAN, PRI, y PRD, Paulina Alejandra del Moral Vela, ha ido creciendo", y en el caso del desarrollo de la jornada electoral, manifestó “no prevemos violencia, pero tampoco la descartamos, sobre todo en Estado de México”.

¡MUCHAS GRACIAS COAHUILA!

❤️🙏🏼🤠💪🏼😜🙌🏼❤️



A unos minutos de cerrar esta extraordinaria campaña, quiero agradecer nuevamente a toda la gente que nos recibió con cariño y afecto en los 38 municipios de este maravilloso estado, así como a todo nuestro gran equipo de trabajo que nos… pic.twitter.com/bcstmcH2Ra — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) June 1, 2023

El legislador también explicó que en Estado de México al ser tan grande hay muchos grupos que tienen pasión por su partido "y pueden en algún momento, pues verse tentados a la posibilidad de hacer actos vandálicos o de intimidación, que pueden afectar el desarrollo del proceso”, aunque apuntó que no han requerido de ayuda de algunos otros estados, al menos no de Durango formalmente.

Benítez Ojeda destacó que su partido pretende que se desarrolle la jornada con tranquilidad y apego a la legalidad y que gane el que obtenga más votos, "por el momento el PRI de Coahuila y de Estado de México, están a cargo de las elecciones, pero sé que el presidente del PRI en Durango, Arturo Yañez Cuellar, ha acudido durante el proceso electoral a Coahuila como respaldó en algunas ocasiones, y sé que un grupo de la Laguna han estado apoyando en Torreón".

Muchas gracias a todas y todos los mexiquenses por caminar conmigo y acompañarme durante toda la campaña. La Ruta de la Reconciliación llegó para quedarse. ¡Llegó la hora del último jalón! ¡Vamos a votar el 4 de junio! Va por tus hijos, va por mis hijos y va por todas las… pic.twitter.com/2Cd1JzKvwt — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) June 1, 2023

“Esperamos que el domingo 4 de junio, la gente que no quiere que Morena llegue a gobernar en el Estado de México, se manifieste y vaya a las urnas, y puedan esos puntos de diferencia que existen, sean revertidos a la hora de las votaciones, en esto como en el béisbol, hasta que no cae el último out, el partido no ha terminado”.

Respecto a la importancia de que se presenten observadores electorales de cada partido y de la ciudadanía, mencionó que es importante que se encuentren presentes para que no ocurra algo indebido como que se lucre con los padrones de los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal, "y que no se obligue a nadie a coaccionar su voto, que lo emitan con libertad, además de que la jornada prevalezca en paz, sin intervención de la delincuencia organizada”.

El diputado @EnriqueBenitezO en su pronunciamiento denominado "Trabajo Legislativo", hace un recuento de todas la leyes que se han implementado en este periodo legislativo. pic.twitter.com/RAY5OlXrCf — Congreso Durango (@CongresoDurango) May 30, 2023

Finalmente indicó que los observadores sirven para eso, para dar cuenta en sus informes de lo que vieron, "de lo que escucharon y atestiguaron, hay un buen número de observadores registrados de la sociedad en ambos estados y también los partidos pues tienen a sus representantes en las casillas y tienen a sus operadores haciendo rondines y que todo transcurra en tranquilidad”, puntualizó.