Vinculación de exgobernador, es un precedente en Durango: Enrique Benítez

Fija un precedente que un exgobernador sea vinculado a proceso, y que ahora tendrá que enfrentar a la justicia, hacerle frente y reparar el daño para el periodista, porque se demostró que sí fue afectado el trabajo de libertad de expresión, así lo comentó el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda, respecto a la vinculación que se dio a conocer esta madrugada de José "N", exmandatario de Durango.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a exgobernador de Durango por probable delito en contra de periodista

El legislador indicó que el derecho a informar debe ser garantizado por el estado, y es algo más moral y simbólico, y debe ser un ejemplo de lo que no debe de hacerse.

Exgobernador de Durango comparece ante Poder Judicial Federal por amenazas contra periodista / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

"No estimo que haya condiciones para que el ex gobernador Aispuro pueda acceder a ningún cargo", mencionó sobre la posibilidad de que pueda a ser candidato o ser contemplado para una senaduría, "la propuesta de candidatos se da por cada instituto político, no nos podemos salir de los documentos que marcan los institutos y al interior de cada partido".

"Frente a dirigentes de partidos y equidad de género, será difícil que alguien llegue por la vía plurinominal, y menos con la situación del exgobernador", manifestó Benítez Ojeda.