En Durango asentamientos irregulares son abastecidos de agua de manera cotidiana

El director de Aguas del Municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo Carrillo, dio a conocer que hoy en día son alrededor de 13 asentamientos de la mancha urbana y dos centros de reclusión, a los que se les apoya con el servicio de agua potable en camiones cisterna.

Al respecto, el funcionario detalló que el motivo de que estas zonas no cuenten con el agua vía tubería es, que son asentamientos irregulares, en donde la mayoría de ellos no están contemplados dentro de la zona de desarrollo urbano por lo que no se cuenta con fuentes de agua cercanas y que por su condición de asentamiento irregular, no pueden acceder a algún programa para gestionar los recursos necesarios para subsanar esta necesidad.

A la vez, Corrujedo añadió que el servicio de las zonas mencionadas se llevan según la población de cada uno de ellos, en donde puede ser una pipa o dos diarias o una pipa cada tercer día, esto para la zona urbana, ya que en 4 comunidades del medio rural, se apoya con el servicio hasta dos veces por semana, poblados como Morcillo, Metates, El Pino y La Lomita en el Nayar.

Respecto al servicio, destacó que éste es gratuito; “no contamos con el servicio particular de venta de pipas, pero sí podemos apoyar a cualquiera de nuestros usuarios cuando por alguna reparación de nuestros equipos o alguna falla no prevista de éstos pudieran quedarse sin el vital líquido”.

Añadió que el servicio puede ser solicitado a través de la línea telefónica del servicio de Aquatel 6181500600, o bien por redes sociales, Aguas del Municipio de Durango vía Facebook, @AMD_Durango en Twitter o bien por la aplicación de WhatsApp al 6181002021.