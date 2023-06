Al dar a conocer los resultados del Censo Agropecuario 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que en Durango hay un millón 101 mil 309 hectáreas de uso agrícola, y que éstas las laboran en un 89.4 por ciento hombres y 10.6 por ciento mujeres.

En el censo se resalta que la principal problemática que se enfrenta en el campo de Durango, son los altos costos de insumos y servicios, así como los factores climáticos.

El propósito del censo es ofrecer estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México, así como su producción, tamaño, estructura y distribución.

El Censo Agropecuario constituye la fuente de información económica agropecuaria y forestal más completa y detallada de México, proporciona datos desagregados por tamaño de la unidad de producción, por municipio y por regiones, por producto (cultivos, especies pecuarias y especies forestales), por ciclo agrícola, tipo de agricultura, entre otros.

Entre los resultados del censo se destaca también que la superficie total de Durango es de 12 millones 336 mil 412 hectáreas, de las cuales 12 millones 225 mil 438 hectáreas son área rural y 110 mil 982 corresponden al resto de la superficie, entre centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos.

En Durango hay un millón 101 mil 309 hectáreas de uso agrícola: INEGI / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

A su vez, del total de hectáreas en área rural, dos millones 764 546 (22.6 por ciento) corresponden a suelo con uso o vocación agropecuaria y nueve millones 460 892 (77.4 por ciento y a superficie sin uso o vocación agropecuaria.

El Censo Agropecuario revela que, en 2022, en Durango había 88 mil 927 unidades de producción agropecuaria y un millón 101 mil 309 hectáreas de superficie agrícola, de las unidades de producción, 79 mil 397 fueron unidades de producción activas, con 934 mil 122 hectáreas de superficie agrícola y nueve mil 530 fueron unidades de producción agropecuaria sin actividad, con 167 mil 187 hectáreas de superficie agrícola.

Las unidades de producción agropecuaria activas contaron con 722 mil 879 hectáreas de superficie sembrada y 211 mil 243 no sembradas, de estas últimas, 77 mil 481 hectáreas eran superficie en descanso y el resto (133 mil 762 hectáreas), superficie no sembrada por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos o porque no hubo quien la sembrara, entre otras causas.

La superficie promedio, por unidad de producción activa, es de 11.8 hectáreas. En el Censo Agropecuario 2007, el promedio fue de 14.6 hectáreas; es decir, en 2022, las unidades de producción fueron más pequeñas, en promedio.

En cuanto a unidades de producción propiedad de una persona física, 48.7 por ciento tenía una superficie hasta de cinco hectáreas y 51.3 por ciento, una superficie mayor.

La mano de obra en actividades agropecuarias o forestales de las unidades de producción fue de 335 mil 412 personas, de esta cantidad, 299 mil 886 eran hombres (89.4 por ciento) y 35 mil 526 mujeres (10.6 por ciento).

Al comparar la mano de obra femenina con el Censo Agropecuario 2007, que reportó 10.3 por ciento de participación, el involucramiento de las mujeres en las labores agropecuarias y del campo resultó mayor, en poco menos de un punto porcentual.