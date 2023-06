La incompetencia del personal que actualmente tiene a su responsabilidad el manejo de la vida silvestre en el zoológico Sahuatoba es evidente, prueba de ello que en muy poco tiempo se han muerto varios ejemplares que de haber estado en manos de expertos estos decesos no habrían sucedido, señaló Ernesto Cabral, exdirector de ese parque.

Entrevistado para El Sol de Durango el especialista en vida silvestre argumentó que por la falta de capacidad de quienes atienden a los animales es que se les están muriendo. Ejemplos hay varios; prueba de la incompetencia y falta de experiencia, subrayó.

Incompetencia de personal en zoológico Sahuatoba, causa muertes de especies / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Aseveró que las muertes violentas que se han presentado tienen como origen una falta de manejo adecuado en especies de la vida silvestre, ya que recientemente se les murió una cría de hipopótamo y que por no separarla a tiempo del padre éste la violentó y falleció.

Este tipo de situaciones no se deben estar registrando en el zoológico Sahuatoba, pero aún así continúan personas inexpertas manejándolo, comenzando por su director que no es Médico Veterinario, sino abogado y a toda luz se ve que no cumple con el perfil profesional adecuado, sobre todo porque jamás antes había tenido contacto con animales silvestres.

Aseguró que este tipo de señalamientos, primero los hace con conocimiento de causa porque conoce del manejo de vida silvestre, sobre todo que el fin es para que se corrijan los errores y no sigan muriéndose animales a causa de la incompetencia.