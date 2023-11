En Durango la calidad del aire es óptima

En términos generales la información que arroja el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SIMCA), es que en Durango tiene una calidad de aire óptima, aseguró la titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), Claudia Hernández, quien reconoció que sobre todo en temporada de frío sí hay registros negativos; “hay un momento a horas tempranas que se observa una pequeña capital de contaminación atmosférica, pero es muy poco el tiempo que esto ocurre”.

La funcionaria estatal dijo que en Durango se cuenta con un esquema constante de verificación de la calidad del aire, tanto en la capital como en la comarca lagunera.

No hay industria para catalogar como principal fuente de contaminación / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Explicó que el denominado SIMCA incluso se puede consultar en línea y tiempo real; “estamos monitoreando la calidad del aire que en todo momento”.

Además, aseguró que con base en la información que genera de manera permanente el SIMCA, “podemos decir bueno hasta ahorita que el comportamiento general es que hay una buena calidad del aire, salvo en algunos momentos sobre todo cuando empieza a hacer frío, hay un momento a una hora temprana donde hay una pequeña capital densa que efectivamente ahí nos dice que la calidad del aire no es del todo óptima”.

Mar 14 de Nov de 2023.



Pronóstico Met para #Durango:

Este día continuará RECUPERACIÓN TÉRMICA EN EL DÍA

• TMin 11 a 12°C.

• TMáx 23 a 24 °C.

• Parcialmte nublado. Sin probabilidad de lluvia en la entidad.

• TMin madrugada Mie 10 a 11°C.

• Mar a Vie sin probab. de lluvia. pic.twitter.com/xfMXm72mSv — CONAGUA Durango (@Conagua_Durango) November 14, 2023

Sin embargo, subrayó, es muy poco el tiempo cuando esto ocurre y se da sobre todo cuando hace frío. Desde luego, añadió, sí tenemos algunos otros puntos localizados en algunos áreas en donde hay presencia de lo que se llama PM 10 ó PM 5; “que son partículas que generalmente se dispersan en la atmósfera por falta de pavimentación; tenemos todavía algunas colonias que se encuentran sin la pavimentación y en ocasiones ese polvito es lo que se registra, pero en términos generales lo que arroja el Sistema es que en Durango seguimos teniendo una buena calidad del aire”.

No obstante, aclaró, la verificación tiene que ser permanente para poder alertar a la población, sobre todo ahora que se viene el tiempo de frío; “principalmente emitir señales para que las personas tomen precauciones en términos de salud, hacer recomendaciones de que hay que cubrirse bien para evitar enfermedades”.

Respecto al foco principal de contaminación, Hernández Espino dijo que es el polvo que se genera ante la falta de pavimentación; “podemos decir que no tenemos una actividad industrial que permita catalogar como en riesgo la contaminación, incluso en la zona de la Laguna que es en donde más tenemos la presencia de industrias o de empresas que dispersan a la atmósfera algún tipo de contaminante, y para eso se les pide su licencia ambiental única, y de manera permanente se les está monitoreando para evitar que no pasen o no rebasen los parámetros permitidos”.

En conclusión, destacó, “vuelvo a repetir: en el estado hasta este momento en la calidad del aire podemos decir que es óptima”.