Modifican legislación en torno a impuestos ecológicos

Ante el reclamo de los empresarios en relación al impuesto ecológico que se pretendía comenzar a cobrar este 2024 a los industriales, el diputado local Enrique Benítez Ojeda, informó que el propio Gobierno del Estado determinó a través de la Secretaría de Finanzas, no incluir algunos de estos gravámenes y en algunos casos se modificaron las tasas a fin de mantener la contribución sin afectar la inversión en el estado.

Explicó que aunque sí se llevó a cabo su aplicación, en los hechos no hubo un impacto real, “era más lo que se pensaba que se iba a recaudar, que lo que se ha recaudado. Pero sí se ha pagado por varias empresas”, señaló el legislador priista, al reconocer que sí es una idea acertada, pero falta analizar las estrategias.

Imagen ilustrativa | Empresarios reclamaron por el impuesto ecológico que se pretendía comenzar a cobrar este 2024 a los industriales / Foto: Cuartoscuro.com

Por su parte la titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), Claudia Hernández Espino, puntualizó que dichos impuestos ecológicos no son nuevos, sino los que ya se contemplaban en la anterior Ley de Ingresos del Estado de Durango, sin embargo falta claridad al momento de su aplicación.

Por ello el pasado viernes se reunieron los representantes tanto de Finanzas del estado, como SRNyMA, además de la Consejería Jurídica; a fin de establecer un mecanismo en el que se deje en claro cuál es el cálculo que debe realizarse para este tipo de gravamen, ya que se han recibido muchas inquietudes de distintos sectores, principalmente aquellos que tienen extracción de materiales petreos.





“La intención es poder dejar una norma que tenga mucha claridad y no dé lugar a alguna laguna o imprecisión, en este sentido hay que recordar que la ley quizás no sea perfecta, pero es perfectible. Nosotros hemos sido el enlace con Finanzas para que escuchen las inquietudes que se han tenido, no solo de los sectores de Durango capital, sino de la Laguna donde hay mucha actividad de aprovechamiento y la intención es poder facilitar”, comentó.

Hernández Espino, informó que durante este 2023 no se llevó a cabo la aplicación del impuesto, pues solamente se levantó el padrón, sin embargo debido a que aún persisten las dudas y por ello la inconformidad, sin embargo aclaró que no se trata de nuevos impuestos.

“El objetivo es que se pueda implementar un porcentaje de esta recaudación, en algunas acciones de remediación medioambiental”, dijo la funcionaria estatal. Y es que aunque existe la disposición de los empresarios por pagar, tal vez las reglas no son muy claras para ellos, no obstante puntualizó que están a tiempo de mejorarlas.