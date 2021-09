En Durango no se denuncian el 92.4% de los delitos: ENVIPE

El 92.4% de los delitos que ocurren en Durango no son denunciados o no cuentan con una carpeta de investigación, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción, sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, en donde se advierte que el estado se encuentra en el lugar número 26 a nivel nacional.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), dio a conocer las nuevas cifras surgidas de la ENVIPE, en las que resalta que a nivel nacional el 93.3% de los delitos cometidos no fueron denunciados durante el 2020, en su mayoría se trata de víctimas de secuestro, extorción o fraude. Asimismo, el documento establece que en el 48.8% del total de delitos en México no se resolvió la denuncia.

El 59.3% de los duranguenses considera que su comunidad es insegura Blanca Flores, es una joven madre y empleada de una maquiladora, quien a finales del año pasado perdió parte de su patrimonio en un robo cometido en su casa mientras ella se encontraba en el trabajo, "una noche al llegar a casa, me encontré todo revuelto. Los ladrones rompieron una de las ventanas para meterse y se llevaron televisiones, dinero y algunos electrodomésticos pequeños que pudieron cargar", dijo enojada todavía al recordar la situación.

Hace apenas dos años enviudó y de ser ama de casa, tuvo que ingresar a la fila de madres jefas de familia para sostener la manutención de sus dos hijas de 12 y cinco años de edad, “en ese momento no podía hacer nada, era media noche, yo venía saliendo de un turno de trabajo y me asusté, no supe qué hacer”.

Al cuestionarla si recurrió a las autoridades para hacer una denuncia, tajantemente contestó que no “¿para qué?, en casa de mi papá han robado en varias ocasiones y ha ido a poner denuncia, pero solo lo tienen ahí por muchas horas y luego nunca logra recuperar nada”, así que decidió hacer la investigación por cuenta propia, con la que pudo recuperar una televisión.

Durango dentro de los estados más seguro del país Ahora vive con miedo a que alguien vuelva a introducirse a su casa, más aún porque vive con sus dos pequeñas hijas.

De acuerdo con la ENVIPE, el 33.9% de la gente no denuncia porque se pierde mucho tiempo, mientras que el 14.2% dijo tener desconfianza en las autoridades, el 8.5% dijo que se trataba de un trámite largo y difícil, así como el 3.5% dijo haber sido tratado con hostilidad y en un 0.6% existe el miedo ser extorsionado.

Según el reporte más reciente del INEGI, de 2012 a la fecha, en Durango como en todo el país, ha crecido esta cifra negra de delitos sin denunciar o en donde no se inició una carpeta de investigación, de ahí que mientras hace ocho años en el estado el 89.9% de los delitos no se denunciaban, a la fecha este porcentaje se ha incrementado en un 2.5%.