"Se vienen los dos meses más críticos de sequía en el estado, sin embargo ya se comienza a ver nubes y ya empezó a llover de manera puntual en algunos municipios", indicó Rogelio Soto, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, quien subrayó que a causa del fenómeno no ha habido muerte de ganado todavía.

Te puede interesar: En sequía extrema 36 municipios de Durango: Inevap

“La sequía viene con todo, el calor ya empezó a ser más fuerte estas últimas semanas, el 70 por ciento de los bordos de abrevadero ya no tiene agua y a los animales les causa una severa deshidratación”, dijo.

Los municipios donde ya empezó a llover aunque no de forma regular todavía, entre otros son Cuencamé y Guadalupe Victoria, y un poco más fuerte en Peñón Blanco, añadió el presidente de la Unión Ganadera.

“En muerte de ganado aún no hay una alarma, puede haber que haya alguna muerte por ahí, pero no es por inanición, sino más bien por enfermedad, pero todavía no tenemos un problema afortunadamente”, destacó.

Rogelio Soto destacó que las lluvias no han sido suficiente, es bien sabido que para que comience a haber pasto en los agostaderos se necesitan días continuos de lluvia, para que en un mes empieza tener pasto disponible, las lluvias que se han presentado los últimos días sólo sirven para mitigar un poco el calor.

Imagen ilustrativa | En Durango no se registran muertes de ganado por sequía / Foto: Cuartoscuro

Recordó que hace un mes hubo entrega de suplemento alimenticio por parte de la Unión Ganadera, en la comunidad El Durazno en el triángulo dorado, y posteriormente se entregan los 28 municipios donde tiene presencia La Unión Ganadera, “afortunadamente el gobierno estatal, al cual agradecemos a la Secretaría de Agricultura y al gobernador Esteban, que están haciendo entrega oportuna de suplemento alimenticio que en mucho ayuda a que el ganado no muera”.

Se confía que esta temporada no haya tanta muerte de ganado como la hubo en años anteriores, afortunadamente hay expectativas de lluvia, que aunque aún no traen agua suficiente, están ayudando al menos a mitigar el calor, concluyó.