Más de 5 millones de granos se dejan de sembrar por sequía: CNC

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Leticia Barrera Maldonado, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dio a conocer que la crisis hídrica es toda una realidad y ello ha derivado en la pérdida de 156 mil cabezas de ganado; por eso dijo que es importante implementar programas amigables para combatir este problema que afecta a la parte más fundamental del país, que son los que alimentan con sus productos.

Aunado a ello, se han dejado de sembrar más de cinco millones de hectáreas en granos y esto deriva en que se tenga que estar importando uno de los alimentos básicos en la dieta de México lo cual es incongruente al ser una nación rica en esta materia.

Dijo que en la Laguna pese a las acciones del Gobierno federal hay unión entre todo el gremio productor y campesino, “estamos unidos en el campo de La Laguna, estamos unidos en el campo de Gómez Palacio, de Durango a quien le debo reconocer y agradecer al gobernador del Estado, Esteban Villegas el arduo trabajo para respaldar a los campesinos”, indicó.





Resaltó la falta de inversión en el campo ante la desaparición de los programas para que haya un adecuado desarrollo en uno de los sectores más sensibles donde son ellos quienes alimentan a todo un país.

Cuestionada al respecto, Barrera Maldonado, detalló sobre el pacto que hay por el tema de sequía, dijo “estamos viviendo la peor sequía desde hace más de 50 años, lo estamos resintiendo, sobre todo quienes vivimos en el campo y vivimos del campo; hace más de 40 años no se tiene un plan hídrico para poder haber tenido un programa que nos permitiera prevenir para los que producimos la tierra si no hay agua no hay alimentos para este país”.

Por último, dijo que el encarecimiento de los productos de la canasta básica está directamente relacionada con la falta de apoyos y el aderezo negativo es la sequía.