Migrantes rescatados en Durango piden certidumbre

A la redacción de El Sol de Durango llegaron diversos testimonios de los migrantes que el pasado viernes 17 de mayo, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la colonia 16 de septiembre, ubicada en esta ciudad capital.

Con temor, dijeron no tener certidumbre sobre su próximo destino una vez que fueron trasladados al Albergue Municipal San Isidro, ubicado en el fraccionamiento Acereros, rumbo a la salida a carretera a Parral.

También compartieron a esta casa editora diversos videos y fotografías en los que se muestra un poco sobre su estancia en dicho lugar. Así mismo, relataron que a más de un día de haber sido llevados de ese lugar, el Instituto Nacional de Migración (INM), no les habían brindado información sobre lo qué iba a suceder con ellos, por lo que temían por una posible violación a sus derechos humanos.

Incluso desconocen a cuál estado de la República Mexicana al que serán trasladados, pues mientras que a algunos les comentan que serán llevados a Nuevo León, a otros más les dicen que a Tijuana e incluso a San Luis Potosí.

Denis, originaria de Venezuela, relató para este medio que en el lugar se encuentran aproximadamente 93 migrantes provenientes de diferentes países como Venezuela, Honduras y Perú, por mencionar algunos.

“Nos comentaron que algunos los van a mandar a San Luis Potosí y a otros para Monterrey, pero igual yo ya he pasado por ese proceso porque hace tiempo me agarró migración en Veracruz y me mandaron para Villahermosa (Tabasco). Es una maldad lo que le hacen a uno, le dan a uno un papel que constan que tiene 30 días para salir de ese lugar”, manifestó asustada.

Agregó que entre los rescatados se encuentran familias completas, menores de edad, mujeres e incluso personas de la tercera edad.

En tanto otros de sus compañeros dijo que llevaban varios días incomunicados tras su llegada a la entidad, sin embargo serán las autoridades quienes determinen si fueron víctimas de algún delito.





En punto de las 19:10 horas los indocumentados comenzaron a arribar a un aproximado de cuatro autobuses que en el frente tenían pegado un papel con las siglas del INM, para lo que se presume, ser trasladados a otra entidad, misma que se desconoce hasta el cierre de esta edición.

En un breve recorrido realizado por el lugar, se observaron patrullas de la Guardia Nacional, algunos agentes de migración, y varios elementos de la Policía local, sin embargo al interior era poco el movimiento de personas que se observaba.