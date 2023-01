En Durango trabajadores del Poder Judicial Federal protestan ante incertidumbre laboral

El abrupto cierre del tercero y cuarto tribunales unitarios colegiados puede dejar sin empleo a más de 120 personas en Durango, pues no se les ha dicho si serán reubicados, por lo que trabajadores se plantaron en las oficinas de dichos tribunales para exigir una explicación de cómo queda su situación laboral, informó Arely Martínez Martínez, quien por años ha prestado ahí sus servicios.

Más de 50 trabajadores manifestaron con mantas su inconformidad, aunado a que solamente se les ha dicho que los tribunales cierran sin ningún argumento.

“Se tiene una gran incertidumbre porque no se nos ha informado con respecto a nuestra situación laboral, no sabemos que va a pasar con nuestras plazas; si se van a respetar los derechos que hasta ahorita tenemos”, dijo.

Mencionó que las plazas se otorgaron en la ciudad de Durango, la incertidumbre se tiene porque se ha visto con la desaparición de otros tribunales unitarios en otras ciudades de la República, que simplemente con la entrada de la reforma que se dio hace un año, ha quedado mucha gente sin trabajo, así nada más, sin ninguna explicación.

En el caso de Durango, se concluyeron las funciones, se les avisó hace apenas unos días, y el Consejo de la Judicatura Federal no argumenta nada en cuanto a que sucederá con las plazas de los trabajadores.

"La preocupación de todos los trabajadores es que no sabemos va a suceder con el cierre de estos dos órganos colegiados, la mayoría de las personas están basificadas, hay trabajadores que tienen ya muchos años servicio y hay preocupación de saber si el sector que conforma el puesto de oficial administrativo, puedan ir a otros órganos donde no están preparados como el personal de esos otros órganos, tendrían nuevas cargas laborales para las cuales no fueron capacitados", señaló.









Arely Martínez Martínez, mencionó que hay muchas especulaciones, y por ello se exige una repuesta expedita; de no tenerse se irán adoptando otras medidas de presión para tener la respuesta afirmativa y benéfica que están esperando los trabajadores.