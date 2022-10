Se han encontrado 144 mdp ejercidos en 2021 con observaciones: EASE

La titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), María de Lourdes Mora Serrano, quien compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Entidad, informó que de los 108 entes, entre órganos descentralizados del Gobierno del Estado y los 39 municipios que son observados, se tiene un total de 144 millones de pesos con observaciones durante el año 2021.

Explicó que se lleva a cabo una nueva revisión de la cuenta pública del Gobierno estatal, pues así lo permite la legislación, de ahí que actualmente realiza auditorías que se tienen por quejas o una situación adversa, ya que en su caso solo se dedican a la revisión de programas específicos.

Al cuestionarla por la omisión en la que pudo haber caído la EASE al aprobar las cuentas públicas del Gobierno del Estado pues al cambio de administración se encontró un desfalco por 25 mil millones de pesos al erario público, Mora Serrano, aseguró que siempre se audita la información que se considera a los programas fuertes para apoyar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que consideró que su trabajo no fue omiso al respecto.

Asimismo se le preguntó por los presuntos desvíos de recursos por parte de servidores públicos de la pasada administración estatal, la auditora señaló que esta investigación sigue en pie pues la EASE entra a fiscalizar una vez que termina el ejercicio fiscal, de ahí que trabajan en ejercicios preliminares durante el año.

Informó que la EASE se dedica a la revisión de dos programas fuertes que son el de relacionado con educación y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud (FASSA), debido a que se trata de programas muy grandes para el Gobierno del Estado, en donde se han encontrado observaciones de tipo administrativo, sin embargo no se cuenta con una información precisa sobre cuánto es lo que a desvío de recursos se refiere ya que no entran a las cuentas pues son hasta 700 las que se manejan.

“La Fiscalía que en su momento requiere información, me la solicita y yo se la proveo”, comentó María de Lourdes Mora Serrano, quien dijo desconocer si existieron retiros en efectivo del las cuentas del Gobierno estatal para desvío de recursos, pues estas también se pueden ser justificadas como movimientos para apoyos sociales, “yo no puedo entrar a la caja de egresos y decir que es un desvío”, dijo.

Para finalizar fue cuestionada si es amiga personal del exgobernador de Durango, José Aispuro Torres, ante lo que respondió que no es amiga personal, “yo he trabajado siempre institucional en mi trabajo, siempre lo he hecho”, comentó.