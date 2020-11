En Gómez Palacio lanza reto "Alza la voz", programa que brinda trabajo a mujeres sobrevivientes de violencia

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y como parte de los 16 días de activismo para la erradicación de la violencia de género, la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez lanzó el reto “Alza la Voz”, dirigido al sector empresarial para que brinden oportunidades laborales a las mujeres sobrevivientes de violencia de Gómez Palacio.

De inicio, la presidenta Marina Vitela convocó a Patricia CorrobLópez, presidenta de Canacintra Gómez Palacio; a Fernando Menéndez presidente de Coparmex Laguna y a León Reyes Rosales, presidente de Canaco Gómez Palacio, a sumarse a esta iniciativa para la cual se cuenta con una bolsa de trabajo en el Instituto Municipal de la Mujer.

Tras agradecer las atenciones y mensajes durante la pausa obligada que tuvo en los últimos días debido al diagnóstico positivo a Covid-19, la alcaldesa Marina Vitela anunció que se reintegra a sus labores, “con más voluntad aún para superar los retos y rezagos históricos que tenemos con las mujeres del Municipio”.

“Sabemos que hay otra pandemia, la de la violencia hacia las mujeres; muchas de ellas no pueden romper círculos de violencia que ponen en riesgo su vida porque no son autónomas en el plano económico, porque no tienen un trabajo remunerado que les permita tener la confianza de saber que sus hijos e hijas van a estar bien”, detalló.

Abundó al decir, “hemos sumado nuestro trabajo y esfuerzo a luchar contra la pandemia del Covid-19, ahora insistimos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres porque creemos que con trabajo remunerado la violencia queda en el pasado”.

Precisó que en el Instituto Municipal de la Mujer hay una bolsa de trabajo a mujeres sobrevivientes a la violencia que han culminado sus procesos de atención en las instancias de gobierno municipal, por ello, convocó a los líderes del sector productivo a ofrecer para ellas trabajos dignos y con prestaciones, como una estrategia de mejorar su calidad de vida.

“Reto públicamente a mis amigas y amigos; a Patricia Corro, de Canacintra; a Fernando Menéndez de Coparmex Laguna, a León Reyes Rosales de Canaco, para que abran las puertas a las mujeres que cubran con las cualidades y habilidades que ocupen sus vacantes. ¿Aceptan el reto?”, invitó.

Además, hizo un llamado a las mujeres que atraviesan por este grave problema social: “Mujeres de Gómez Palacio, acérquense con nosotras. Ninguna nunca, bajo ninguna circunstancia, merece vivir violencia. Recuerda, alza la voz”.