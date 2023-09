Docentes y alumnos de la Licenciatura de Filosofía de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se manifestaron y tomaron clase la tarde de este 18 de septiembre, en las oficinas centrales de la máxima casa de estudios, al no tener instalaciones propias, y temen porque se pueda perder el semestre o incluso se tiene en riesgo la licenciatura.

Te recomendamos: Señalan incumplimiento de compromisos en la Licenciatura de Filosofía

Sofía Magallanes, alumna de sexto semestre, expresó “es inconcebible que la primera carrera que se abre de Filosofía, que es tan importante, no tenga esa certeza para su continuidad, está comprometido no solo el semestre, sino la carrera”, no tenemos certidumbre de los maestros, que es lo principal.

Las humanidades son vitales para el desarrollo de cualquier sociedad, lamentablemente en Durango existen tantas deficiencias, en tantas áreas del conocimiento.

Imagen Ilustrativa | En incertidumbre alumnos y docentes de la Licenciatura de Filosofía de la UJED / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Martín Ruíz, alumno de quinto semestre, señaló que cada semestre ha pasado lo mismo, de que los docentes tienen que estar buscando los espacios de salones para dar clase, además de que los propios maestros no reciben su remuneración correspondiente.

“Nosotros como alumnos queremos que sepan de la necesitad”, y si reconocemos el esfuerzo que se realizó desde rectoría para gestionar los salones de clase que nos han albergado, pero el llamado es para contar con salones propios e infraestructura, porque no se pude cumplir tampoco con las necesidades administrativas.

Otro alumno de quinto semestre, Miguel Sandoval, indicó, “creo que no estamos pidiendo nada extraordinario, a los profesores no se les está pagando, ni tienen seguridad laboral, no veo alguna razón para que no se nos apoye, es necesario que nos hagan caso”.

Para nosotros y los docentes es difícil trabajar y estudiar en estas condiciones, como lo hemos hecho por 2 años y medio, al menos en mi caso, incluso es triste que no podemos hacer un paro, porque no tenemos que cerrar, no tenemos lo mínimo de lo mínimo, o la garantía de que podamos concluir la formación como profesionales en filosofía.

Imagen ilustrativa | En incertidumbre alumnos y docentes de la Licenciatura de Filosofía de la UJED/ Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

DOCENTES DE FILOSOFÍA NO ESTÁN GENERANDO UTILIDAD

En cuanto el tema laboral, el docente Saúl Sarabia, señaló “en el caso de los profesores estamos buscando seguridad laboral”, llevamos 3 años desde que inicio la licenciatura, se nos generan contratos por los meses que duran las clases, y durante las vacaciones se termina el contrato, se inicia de nuevo el contrato al inicio de clases, entonces hay incertidumbre de que se terminen los contratos, tampoco estamos incluidos en la plantilla laboral.

“Lo que queremos, al igual que las instalaciones, es que a los profesores que estamos dedicándonos de tiempo completo, porque realmente así es, estamos haciendo funciones de clases frente a grupo y estamos en todas las comisiones que hay en la licenciatura”.

En el inicio de este semestre, con más de 50 alumnos, son 24 materias las que estamos cubriendo todos los docentes, todo el programa, y no puede ser sostenible la licenciatura de esta manera, porque solo uno tiene tiempo completo, y se tiene que solucionar. El problema que, si no se da una respuesta, la licenciatura no se podrá sostener.

El docente, Alejandro González, comentó “como plantilla hemos venido trabajando, no solo ahora, desde antes, por el crecimiento de la Filosofía en Durango”, generamos un diplomado antes de la fundación de la Licenciatura con ponentes de nivel internacional, conferencias, y hemos sostenido el programa entre muy pocos profesores, que hacemos duplicidad y triplicidad de trabajo, aparte de lo que se hace frente a grupo.

“Esto nos ha generado un importante desgaste, siendo que lo más importante es la continuidad”, por eso pedimos un diálogo con las autoridades universitarias, que nos escuchen con los oídos bien abiertos, pedimos las contrataciones definitivas de la planta docente, y la asignación definitiva de instalaciones.

No es posible que estamos iniciando el semestre, y los alumnos no tienen salones, y tienen que buscar una posibilidad para los espacios, y no es una petición de hoy, esto viene de hace tiempo, y tampoco estamos pidiendo nada exorbitado.