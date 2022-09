En la Secretaría de Contraloría de Durango no hay simulaciones: Raquel Fayad

El respeto a la ley es absoluto porque la ley es el camino, en la Secretaría de la Contraloría del Estado no hay simulaciones, hay trabajo y respeto irrestricto a la ley, afirmó su titular Raquel Leila Arreola Fayad, al comparecer ante el pleno del Congreso de Durango, donde resaltó que se han implementado 640 acciones de sanción que se han pronunciado en los últimos seis años.

Dijo que Durango tiene el primer lugar nacional en la transparencia del manejo del gasto federal, no tiene observaciones y atendió todo lo que se quedó pendiente de 2002 a la fecha.

“Los casos de supuesta corrupción en cuanto tenemos conocimiento se integra una averiguación, no nos toca a nosotros ni dictar sentencias, ni dictar penas, nos toca una resolución, es muy importante recordar que la Secretaría de Contraloría solamente está imbuida con la fiscalización y el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho civil no es de nuestra competencia y tengo que derivarlo a donde corresponda” mencionó.

Raquel Leila Arreola Fayad, enfatizó que es importante saber que si ha habido quienes han sido privados de la libertad por actos de corrupción, y no corresponde a esta secretaría arrobar sobre estos casos porque no le corresponde, también hay personas que han regresado recursos.

Ante el cuestionamiento de la diputada Paty Jimenez Delgado, sobre que se ha hecho ante los supuestos actos de nepotismo en la Secretaría de Educación, la funcionaria informó que se tienen cuatro denuncias presentadas por la posible comisión de esta figura delictiva.

El día de hoy compareció ante el pleno del @CongresoDurango la titular de la @SECOEDDGO @LeilaFallad. pic.twitter.com/r5FlTq6L7G — Contraloría_Dgo (@SECOEDDGO) September 8, 2022

“Debo recordar que yo doy elementos, pero yo no soy quien en algún momento dado va a calificar, el pronunciamiento no me corresponde a mi como Secretaría de Contraloría, en una de estas denuncias parece que están involucradas 21 personas, y se ha buscado atender cualquier situación que pudiera ser presumible de configurar no solo el delito de nepotismo, sino cualquier otro delito que sea en perjuicio de la sociedad” dijo.

En respuesta al cuestionamiento del diputado J. Carmen Fernández Padilla, en relación a porqué se señala que Durango ocupa uno de los primeros lugares en corrupción según el INEGI, la funcionaria estatal señaló que la corrupción es un fenómeno que debe ser abatido, y que en este caso es las encuestas del INEGI, son de percepción, en las que se lo único que se pide es que las personas que respondan tengan más de 18 años, y sin duda es importante conocer los distintos puntos de vista, pero el informe indica que son los ciudadanos que perciben qué hay corrupción, y sería importante tener la visualización de cuando en un acto hay corrupción.