En octubre concluye la entrega de uniformes en Durango

Será a finales del mes de octubre que la entrega de uniformes gratuitos en Durango, quedará concluida, así lo manifestó el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame, quien aseguró que por el momento en las escuelas que no han sido entregados los uniformes, no puede ser un condicionante para la entrada a la escuela, ni tampoco puede haber sanciones o suspensión por no portar el uniforme.

Reconoció que en el estado “no es sencilla la tarea de entrega de uniformes”, debido a la orografía de Durango, y a que se contabilizan más de 5 mil poblaciones con menos de 100 habitantes, por eso la tarea va avanzando poco a poco, aunque en Durango capital se tiene mayor progreso, y en Gómez Palacio, esta semana iniciarán con la entrega.

En octubre se terminará la entrega de uniformes en Durango: SEED/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Manifestó que no tienen el porcentaje de avance en la entrega de uniformes, pero sí interesa que a la brevedad ya estén en manos de todos los estudiantes, al igual que con los útiles escolares, paquetes que ya están llegando a la SEED para ser entregados también en las escuelas.

El secretario de Educación, reiteró que no se puede forzar a los padres de familia a comprar algo de uniformes, porque precisamente con la entrega de uniformes gratuitos lo que se busca es economía para las familias, y equidad entre los estudiantes, que todos los compañeros, en su vestimenta y en sus pupitres, se encuentren en las mismas condiciones, sin diferencia de clase social o económica.

En octubre se terminará la entrega de uniformes en Durango: SEED/ Foto: Cortesía |

Aunque destacó que en cada institución, es cuestión de que se pongan de acuerdo, entre directivos y padres de familia mientras llegan los uniformes, porque también están los padres de familia de algunas escuelas que se pueden organizar en su economía y deciden comprar los uniformes deportivos o de gala de la escuela para sus hijos.

En el caso de faltante de uniformes escolares o cambio de tallas, debido a que las listas se pasaron de cada escuela desde el cierre del ciclo escolar anterior, con tallas y número de alumnos, pero aún se están integrando estudiantes a algunas escuelas, se deben esperar a que termine la entrega total, para luego empezar con el proceso de los faltantes o cambios.