EnElConsultorio | ¿Cómo superar el dolor tras haber terminado una relación?

Una de las situaciones a las que una persona se enfrenta tras la ruptura y por las que se siente dolor, es porque al inicio se considera que la relación va a durar para toda la vida, el darte cuenta que no es así, produce tristeza y dolor.

La psicóloga explica que duele lo que ya no va a pasar, ya no te van a mandar ese mensaje, ese detalle, sobre todo cuando se acerca una fecha importante como el 14 de febrero.

Además de un rompimiento o término de pareja, también se da la situación cuando las parejas están juntas, pero simbólicamente porque realmente no hay una relación, y es una situación que también duele, y cuesta hacer o dar algún detalle.

En ese tipo de situación la pareja ya no tiene la ilusión de amanecer con esa persona, hablarle, o estar con ella, mucho menos molestarse en dar un detalle, un abrazo.

Enfrentar esa ruptura

Judith Soto reconoce que cada persona puede reaccionar de diferente manera ante la situación de terminar una relación, mientras que para algunas puede ser un gran desahogo escuchar música que le recuerda a esa persona y llorar, para otras es más sano estarlo hablando con amigos, con familia y personas cercanas.

El ser consciente que el extrañar a una persona, no necesariamente debe llevarte a regresar con ella. Algunos por no tener esa sensación de extrañar comienzan el juego de cortar y regresar, sin darse cuenta que es normal el sentirse así, o también que no estaba preparada para el rompimiento.

El seguir con los vínculos de amistad o cercanía con la familia o amigos de tu ex pareja, es bueno mientras esa comunicación sea sana, y la persona debe acostumbrarse a que ya no será como antes y adaptarse. Cada uno procesa el dolor de diferente manera.

"Se debe vivir el duelo de la perdida, aceptarlo y seguir adelante"

Diferenciar si es amor o codependencia

Una de las cuestiones a destacar es diferenciar el dolor de la perdida de la relación, o el sentir que no se puede vivir con esa persona, se puede considerar como codependencia.

En el caso de una relación problemática, se llega a ese punto porque se perdió el control, y se debe pedir ayuda porque se puede convertir en un gran conflicto.

¿Cómo es una relación sana?

Se debe hablar claro y con la verdad, el tener crisis y caerse mal es hasta cierto punto normal. Primero llega la atracción, física y emocional, luego llega un acercamiento en la pretensión cuando ya quieren algo formal, luego viene el involucramiento de amigos, luego un sobre involucramiento, un momento donde ya no quiero estar, si lo digo me duele.

Las crisis en una pareja son para reunir, no para terminar, se debe hablar de lo que se hizo y de lo que quiero.

Recordad que hay una etapa de enamoramiento cuando vemos perfecta a la pareja, pero se debe ver también lo negativo de esa persona.

Conclusión

Se debe aceptar que esa persona se fue de tu vida y tú saliste de la suya, porque nadie deja a nadie, pues algo se termino y es necesario dejarlo. De una manera consciente o inconsciente los 2 decidieron irse. Aunque duela siempre se debe ser sincero con la otra persona.

Recordar siempre que soy la persona que más debo de quererme y respetarme.

Psicóloga Judith Soto

Directora del Instituto de Desarrollo Humano Sanar Salud Mental