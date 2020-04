Entregará federación 100 ventiladores artificiales a Durango

Se apoyará desde el Gobierno federal, con 100 ventiladores a Durango, para hacer frente a la pandemia de Covid-19, informó el secretario de Salud del estado, Sergio González Romero.

“Solicitamos alrededor de 100 ventiladores y ya nos confirmaron de la Ciudad de México, que nos los van a otorgar” precisó el funcionario de la salud.

De tal forma, estos ventiladores se sumarían a los ya existentes para tener la mayor capacidad de atender a la población que llegue a requerir un ventilador artificial durante esta contingencia sanitaria.

Sin embargo, resaltó el Secretario de Salud, que el éxito no se mide en el número de ventiladores si no se cuenta con los especialistas como enfermeras, médicos generales de apoyo, si se tiene una sobre demanda de requerimiento de atención, no habrá personal suficiente para atenderlos a todos.

De ahí la importa que la población acate las medidas preventivas, sobre todo el no salir de casa, está es la forma más efectiva de combate al Covid-19.