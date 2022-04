Es respetable la salida de Rodolfo Elizondo del PAN: Rómulo Campuzano

Es respetable la salida de Rodolfo Elizondo del Partido Acción Nacional (PAN), su vigencia dentro del partido ya había terminado desde hace varios años, opinó Rómulo Campuzano, al subrayar que no cree que esta renuncia se vaya a traducir en que más gente quiera dejar al PAN.

Te recomendamos “Me voy tranquilo”, dijo Juan Quiñones al explicar las razones de su salida del PAN

Recordó que fue al principio de los años 80 cuando tanto él como Rodolfo Elizondo ingresaron al PAN, ya son cerca de 40 años de militancia, y hay que reconocer que hasta antes de su renuncia fue consejero nacional vitalicio.

“La verdad es que tenía años que no se paraba en el consejo nacional, que no participa, tampoco participa aquí en el consejo a nivel estatal, de tal manera que la vigencia de Rodolfo se diluyó, él mismo la fue perdiendo, las nuevas generaciones de panistas en Durango, e inclusive a nivel nacional, ya no lo conocen” resaltó el conocido panista Rómulo Campuzano.

Señaló que en lo personal no piensa igual, y no va a dejar al PAN, “yo mejor me quedo con el ideario del Partido Acción Nacional de gente como Carlos Garcinava Nayen, Federico Altamirano, de don Luis H. Álvarez, que se murieron en la trinchera peleando por el partido, no me voy más ahora que tenemos una campaña con una alianza, porque vamos a apoyar a nuestros dos candidatos, a Esteban Villegas al gobierno del estado, y a Antonio Ochoa al gobierno de la capital”.

Municipios Familias de Canatlán reciben asesoría jurídica gratuita

Señaló que sobra decir que tanto la renuncia de Rodolfo Elizondo como de su sobrina Patricia Flores pasa un tanto desapercibida porque se llevan el voto de ellos dos nada más, y no cree que haya algún simpatizante o militante de Acción Nacional que los vaya a seguir.

Consideró que Rodolfo Elizondo cumplió un ciclo de su vida y decidió salirse del partido para incorporarse a un organismo como lo es el observatorio ciudadano, “mi deseo es que le vaya muy bien”.