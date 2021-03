Este jueves reportan 69 nuevos casos de Covid-19 en Durango

Se alcanzaron las 2 mil 160 defunciones y 31 mil 489 casos positivos de Covid-19 en Durango desde el inicio de la pandemia, informó Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado, al resaltar que en el último día se tienen registro de cuatro defunciones y 69 nuevos casos.

En la conferencia de prensa diaria, el funcionario señaló que de los 69 nuevos casos, 40 son mujeres y 29 hombres, 36 se identificaron en el municipio de Durango, 13 en Gómez Palacio, cinco en Pueblo Nuevo, cuatro en Lerdo, tres en Vicente Guerrero, dos en Súchil, uno en Guadalupe Victoria, uno en Ocampo, uno en Peñón Blanco, uno en San Juan del Río, uno en Santiago Papasquiaro y uno más en Tepehuanes.

Sobre las defunciones, las cuatro fueron en Durango, una en Gómez Palacio y una en Nombre de Dios, dos del municipio capitalino, una de Gómez Palacio y una de Nombre de Dios.

Los casos activos son 489 y los municipios más afectados son Durango con 239 y Gómez Palacio con 62.

Hasta este 10 de marzo se vacunaron a 10 mil 450 trabajadores de la salud y a 31 mil 784 adultos mayores.

Sergio González Romero, en relación a la queja de algunos trabajadores del centro de salud número uno, que no han sido vacunados, dijo que no sólo en este centro de salud sino en todo el estado falta el 50 por ciento de personal de vacunar, por quienes no se ha dejado de solicitar directamente por el gobernador José Aispuro Torres ante las instancias federales, para que lo antes posible se les apliquen las dosis correspondientes.

Compartió que en las últimas dos semanas ha bajado sensiblemente el número de pacientes graves en los hospitales, quienes llegan graves es porque se tardan en definir acudir, y cuando lo hacen ya presentan cuadros severos, algunos de ellos inmediatamente pasan a ser intubados, por lo que conminó a la población a llamar al 911 cuando inicien con síntomas, serán atendidos por profesionales de la salud para que de manera inmediata inicien su tratamiento.