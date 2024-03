Familias beneficiadas con el programa de mejoramiento de vivienda de construcción de cuartos adicionales, reconocieron el apoyo que el gobernador Esteban Villegas Villarreal les ha mostrado en todo momento al atender sus principales demandas y necesidades.

En gira de trabajo realizada el pasado fin de semana en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, el mandatario estatal supervisó los avances que se tienen en diversas obras públicas realizadas en este municipio.

Acompañado del presidente municipal Adrián Chaparro y diversos miembros de su administración, Villegas Villarreal destacó que la prioridad es abatir el hacinamiento provocado por los altos costos de los terrenos, así como de materiales de construcción, lo que ha complicado que algunas familias tengan la oportunidad de ampliar sus casas, incluso hasta de contar con servicios básicos.

Esteban Villegas confirma avances en materia de vivienda en El Salto / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por ello es que arrancaron las obras de pavimentación y mejoramiento de viviendas con la construcción de techos firmes, pintura en fachadas y cuartos dormitorios en beneficio de los habitantes de El Salto.

Durante su visita el gobernador tuvo la oportunidad de dialogar con Manuela Medrano González, Sofía Lugo Rojas, Jessica Alejandra y María Elena Vázquez Flores, tres de las 27 beneficiarias que recibieron un cuarto dormitorio a través del programa mejoramiento de vivienda de construcción de cuartos adicionales.

Las mujeres coincidieron en que este apoyo era necesario en la comunidad; por su parte, Manuela Medrano destacó que tuvo acceso a esta ayuda sin poner un solo peso de su bolsillo, “antes sufría mucho porque por todos lados me goteaba y ahorita ya es menos; yo fui a decirles que si me podían ayudar con mi techo y pronto vinieron y me lo pusieron, le agradezco mucho al gobernador y al presidente que me ayudaron y me van a seguir ayudando, algo que yo ocupe yo sé que no estoy sola, que están conmigo”.





En el caso de María Elena, dijo que este ha sido un cambio positivo para ella y su familia, “es un apoyo grande, antes vivíamos mal porque la casa se estaba cayendo, pero con esto, estoy sin palabras, la verdad; el apoyo se está dando sin ver colores y se está yendo a personas que realmente lo necesitamos”.

Por su parte Sofía Lugo Rojas dijo que este es un enorme beneficio que le permitirá brindar privacidad a sus seis hijos.

Finalmente, Jessica Alejandra se dijo feliz y contenta poder contar con un cuarto totalmente gratis, “no pusimos más que el terreno, antes de este cuartito vivíamos muy amontonados porque somos varios, incluso antes, se iban a quedar con mi mamá porque somos bastantes y ya nos extendimos un poquito más”.

El mandatario estatal también tuvo la oportunidad de compartir con la beneficiaria Adalia Sarabia , quien reconoció que previo a la construcción las autoridades evaluaron y revisaron la fachada de su hogar y posteriormente la pintaron, “ya con los nuevos colores que pusieron se ve muy diferente, quedó muy bonita, antes estaba toda gris con el acabado de enjarre y ahora muy coqueta y guapa se ve; nada más pidieron solicitud, económicamente nada, todo fue gratis, los muchachos que vinieron a pintar muy amables”, señaló.

Esteban Villegas puntualizó que será la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi), quien continúe con la tarea de abatir el hacinamiento en la entidad, ya que hasta la fecha ha dado muy buenos resultados en los diferentes municipios.