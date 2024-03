Durango, Dgo (OEM).- Continúa la supervisión de diversas obras a cargo del Gobierno del Estado de Durango, las cuales le devolverán la vida cultural y turística a la entidad, sobre todo por ser espacios emblemáticos de las familias duranguenses.

Te puede interesar: Está casi listo el teatro del Calvario, será reinaugurado en abril

Al ser abordado por parte de varios medios de comunicación, el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, compartió que tanto el Teleférico y el Teatro del Calvario son íconos del estado de Durango.

“Andamos haciendo un recorrido en esta obra, echamos a andar el Teleférico y ahorita venimos a supervisar esta obra, la verdad, yo bien contento, Lauro también por todo lo que significa este espacio de gente que creció con la callejoneada que era lo único que había en aquel tiempo, nosotros llegamos en el 96´, no había nada, estaba vandalizado todo, destruido y poco a poco fuimos reparando, Lilia Santaella nos encargó la callejoneada; 12 años todos los domingos conduciendo, no había redes sociales, había mucha gente de diferentes partes de la ciudad, era lo único que había, no estaba el Centro Histórico como ésta, lo único que había era la callejoneada y se venía la gente, lo fuimos acondicionando, nos lo quisieron quitar, por mucho tiempo, nunca nos dejamos, muchas historias desde la escuela de la Música Mexicana; dDe aquí salió Chuy Salinas, Sembradores de la Sierra y muchos artistas aquí se estrenaron”, añadió.

Continúa supervisión de obras del Estado de Durango / Foto: Cortesía |

Junto con el director de ferias y espectáculos, Lauro Arce, recordó diversos acontecimientos que han sido parte de la historia de los duranguenses.

“Muchas familias convivieron, hubo una pedida de mano en caballo; el barrio del Calvario ha visto desfilar muchos artistas, como el mago Miyi, ahí se presentaba, festivales de escuelas, muchos recuerdos en ese escenario, de los negocios locales que fungían como patrocinadores de los artistas, bailarines que se presentaban en el Calvario y ahora esta velaría era un sueño de todos los que se presentaban y de los asistentes”.

Local Teleférico está listo para recibir a los visitantes









Mencionó que es un espacio que servirá hasta para otros eventos como la entrega de cartas, festivales y no cerrar calle, ahora que esta techado, ya no habrá problema en el tema de lluvia y el sol; estará cubierto.

“Un espacio más para las familias duranguenses y se hizo con una arquitectura que permite en octubre se vea la luna y tendrá mejor visibilidad de espectadores y no lastima el sol, “emocionalmente para mí significa mucho y sé que para mucha gente significan las callejoneadas, ya que hay gente que no tiene recurso económico para algún otro espectáculo, a divertirse un rato, distraerse de los temas cotidianos y creo que este es un espacio donde se divertirán los domingos de manera gratuita”.