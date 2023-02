Esteban Villegas levanta la mano para que Tesla se instale en Durango

Ante la problemática que priva en otras entidades industriales del país, que carecen de agua y de otros recursos, e incluso de seguridad, en Durango sí vamos en busca de Tesla, para lo cual se cuenta con un equipo especial dedicado exclusivamente a captar la atención de esa empresa trasnacional.

Así lo declaró el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, al reconocer que sí hay interés de su administración por buscar la instalación en Durango de esa planta productora de autos eléctricos líder en el mundo.

Al respecto, vale señalar que de frente a la posibilidad de la construcción de una planta de autos eléctricos de Tesla en México, que pudiera ubicarse en Hidalgo o Nuevo León, en su conferencia del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que debe considerarse que esa planta se construya en dode haya suficientes agua, a la vez que reflexionó que en Nuevo León no la hay; “en Nuevo León no hay suficiente agua para la población ni para la industria”.

Al abordar el asunto, pregunta expresa, Villegas Villarreal admitió que su administración ya anda sobres de Tesla.

Fue específico al anotar, “no vamos a perder la oportunidad por la problemática que están viviendo otros estados, que ya no tienen agua o energía eléctrica, que no tienen tampoco los niveles de seguridad que tiene Durango”.

Agregó, "sí vamos por Tesla, ya nos reunimos la semana pasada en México, traemos un equipo especial, solamente viendo el tema de Tesla; sería un verdadero campanazo, no es sencillo, pero de no conseguirlo, algo bueno nos vamos a traer para Durango”, puntualizó.