Estos son los mejores rituales para recibir el año nuevo

A unas horas de que termine el 2023, algunas personas ya se preparan con emoción para darle la bienvenida al nuevo año. En esta celebración de nochevieja y año nuevo, se suelen incorporar algunos rituales para atraer la abundancia, la salud y el amor para todo el año venidero.

Cada quien tiene metas y deseos específicos y para guiarnos en nuestras peticiones al universo, charlamos con Josefina Sifuentes, comerciante y tarotista en el mercado Gómez Palacio, quien nos compartió algunos rituales para recibir con entusiasmo el 2024.

La encargada de la tienda esotéricas, señaló que la docenera es uno de los rituales más populares / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La encargada de la tienda esotéricas, señaló que la docenera es uno de los rituales más populares, este consta en elegir 12 velas de un color específico, mismo que debe ser encendida al comienzo de año, en este caso de 2024 y posteriormente cada mes deberá ser encendía una vela que representa un significado.

Su precio varía desde los 100 y 150 pesos, depende su presentación y el tipo de vela, pues hay desde la forma de octagono y varita.

En este caso la vela color rojo, significa llamar la pasión, y al ser encendida deberá usarse con responsabilidad, puede estar dirigida a cualquier tipo de relaciones como en pareja, amistad o familiar. Esta vela se tiene que prender durante todo el mes de enero.

Por otro lado la vela blanca, deberá ser encendida en el mes de febrero y simboliza "serenidad". Esta vela deberá ser encendida en el mes de febrero y simboliza la “serenidad”. Se le abrirá la puerta a que lleve al hogar deseado paz, serenidad y armonía, tendrá que ser encendida durante todos los días del mes y se puede colocar en algún lugar específico de la casa.

Encender la vela de color azul, significa llamar al éxito, el objetivo es atraerlo y abrirle camino en el hogar en que es encendida la vela, misma que tendrá que colocarse durante todo el mes en un sitio al sur de la casa, su encendido es por todo el mes de abril.

La vela morada representa el “éxito y la prosperidad”, deberá ser encendida durante el mes de mayo, mientras que la vela color verde, significa "conflicto familiar", y podrá ser encendida en casos muy especiales esta vela podrá ser encendida para alejar el problema y brindar energías necesarias que ayuden a resetear y darle una solución a la situación y esta se debe encender en el mes de junio.

En tanto la vela rosa significa "armonía" y ayuda a que los pensamientos fluyan con positividad, por lo que se deberá encender todo el mes de julio.

Las velas color naranja se encienden durante el mes de agosto y representan la energía positiva, estas hacen que toda energía negativa sea expulsada de los hogares.

Si quieres que tu negocio marche bien, necesitarás encender la vela amarilla, que significa prosperidad, la cual tiene especial persecución en el ámbito de los negocios.

Asimismo la vela color dorada, esun comodín, podrá ser encendía sólo en casos especiales y necesarios, pues este tipo de vela, representa el dinero o la deuda.

Por último la vela plateada representa lo material, aunque muchas veces se ha hablado que este ámbito no es el más importante, hay una vela que ayuda a que aquellos temas materiales lleguen en el mejor escenario y con abundancia.

Josefina añadió que la gente, también suele realizar otro tipo de rituales, como quemar lista de deseos, comer doce uvas y utilizar ropa interior de color. Esta última consiste en elegir una prenda, el color rojo se asocia con el amor y la pasión, el amarillo con la prosperidad y el verde con la salud, aunque son pocas las mujeres que utilizan el color verde.

Explicó que el ritual de las maletas, tradición que consiste en dar la vuelta a la manzana para atraer viajes y aventuras en el año nuevo,se ha perdido durante los últimos años.

"Las personas ya no hacen este ritual como antes, en otros años si se veían correr por las calles con la maleta, pero ahora ya casi no se usa", agregó Josefina.

Mencionó que el ritual que está muy de moda, es el aventar lentejas para la cena de año nuevo. Por la forma que tienen, las lentejas se asocian con monedas, aunque su preparación varía dependiendo la creencia de cada quien, pues hay quienes las hierven primero.

Josefina añadió que los baños de florecimiento son muy vendidos, ya que traen consigo buena energía, salud y prosperidad para el año 2024.

La tarotista señaló que este ritual es muy eficaz, siempre y cuando lo hagas con mucha fe. Desde 100 a 200 pesos, es el precio de la botella. Esta contine albahaca, hierbabuena, menta, abrecaminos, citronela, vetiver y anís, siete de las múltiples hierbas dulces que prometen atraer la buena suerte, una de las más buscadas entre las personas.





“Primero se baña con las hierbas amargas para limpiarse y alejar lo malo, luego se baña con las dulces y así atrae lo bueno”, explica Josefina, quien ofrece la instrucción y el producto.

Mencionó que para alejar la mala suerte, es bueno quemar de cartón o papel y ropa vieja. De paso se puede añadir las hojas del punto anterior.

Meterse debajo de la mesa segundos antes de la medianoche y si es mientras se come sus 12 uvas tendrá tanto el amor como el éxito.

El copal y los inciensos son muy utilizados para el año nuevo, por lo regular la gente enciende uno en la noche. Con una compleja mezcla de incienso, mirra, copal y naranja, evocará también recuerdos de infancia que llenarán tu corazón de paz y esperanza por tiempos mejores.

Por último, Josefina dijo que guardar un ajo en el monedero es una forma altamente efectiva de alejar las malas energías y las envidias. Mientras que usar lociones preparadas ayudan a levantar o activas los negocios.

Destacó que son más las mujeres las que realizan los rituales para recibir el año nuevo y manifestó que hay quienes deciden saber qué les depara el futuro inmediato, por lo que mediante la lectura de cartas del tarot, les ayuda con sus predicciones.

Además hay quienes se hacen limpias, desde la clásica limpia de huevo que hacían nuestras abuelitas, las limpias de ramo y hasta las limpias de fuego.

Sin embargo, destacó que no importa el ritual que realices, si este no se hace con fe y amor, no se cumplirá, "Si no hay amor, no hay nada, por eso debes pedirlo desde tu corazón para que la abundancia llegue y así se abran los caminos", finalizó la entrevistada.