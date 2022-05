Estoy aquí para apoyar y respaldar la campaña de Esteban Villegas: Mariana Gómez

“Estoy aquí para apoyar y respaldar la campaña de Esteban Villegas, la campaña de Toño Ochoa, porque son hombres comprometidos, orgullosamente duranguenses”, declaró Mariana Gómez del Campo Gurza, diputada federal y secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, y sobre las proyecciones de las encuestas agregó, “vamos a ganar, pero no vamos a confiarnos”.

Dijo que su visita a Durango es para pedir el voto para la alianza PAN, PRI y PRD, la alianza fuerte, que se compromete con la gente, “no vamos a permitir que el narcotráfico se apodere de Durango”, por eso le pregunto a la gente, ¿se quieren convertir en un Zacatecas, en un Morelos, en un Guerrero? entonces voten por Morena, que son los peores evaluados, y donde gobiernan la inseguridad está a tope, “pactan con el narcotráfico”.

Incluso aseguró, “el presidente de la República ha pactado con el narcotráfico, dejó ir al hijo del Chapo, saluda a la mamá del Chapo, y dice que hay que cuidar a los delincuentes”, pero se debe recordar que Durango es un estado maravilloso, en el puedes caminar tranquilamente, estar en la calle, en el que no desaparecen mujeres, no hay feminicidios, no dan mala nota a nivel nacional, por eso no hay que equivocarse.

“Fui delegada en el proceso electoral en el que estuvo como candidato Jorge Salum, por eso sí creo que en Durango se vive tranquilo, y la seguridad, el sentirte seguro no se paga con nada, pero es gracias a los buenos gobiernos, a los buenos ciudadanos, por eso yo les digo que salgan a votar, que participen”.

Comentó que siempre hay cosas para mejorar, por eso los 2 candidatos de la coalición, Esteban Villegas como candidato a la gubernatura y Toño Ochoa, candidato a la presidencia municipal, tienen propuestas interesantes, “quieren ganar, van a ganar y van a hacerlo muy bien”.

Para construir un estado más fuerte, apuntó que es necesario que Esteban y Toño trabajen de la mano, “con orgullo por Durango, me encanta esa frase”, de esa manera van a mejorar la Seguridad Pública, la cual no se valora hasta que se vive en un narcoestado, pero también se logrará hacer una entidad más productiva, se fomentará el turismo y se harán gestiones para seguir filmando películas y series.

Destacó el programa de salud emocional, que se planea establecer con el gobierno de Esteban Villegas Villarreal, algo muy significativo luego de la pandemia por la Covid-19, que generó mucho conflicto emocional porque se perdieron empleos, el año escolar, o se presentaron diversas situaciones dentro de las familias.

Se proyecta dar ayuda psicológica a las familias que lo requieran, con un cuidado especial a las mujeres, que también luchan contra la violencia de género, por eso van a recibir una tarjeta madre, explicó.

Mientras que, con el candidato a la alcaldía Toño Ochoa, expresó “con ellas todo, sin ellas nada, este programa a mí me encanta”, el cual apoyará a las mujeres en 3 etapas, primero con el trabajo en la autoestima, luego potenciar sus capacidades y aprender un oficio, finalmente para que puedan ser apoyadas para convertirse en emprendedoras.

Puntualizó “se tiene que tener presente que Morena, quita el presupuesto de los estados para privilegiar obras que no benefician”, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería 2 Bocas, y el Tren Maya, son proyectos que no benefician en nada a Durango, “no caigan en el juego del personaje que habita en Palacio Nacional, necesitamos a un Esteban y un Toño que van a estar trabajando con la gente, eso sí es garantía”.