Exhorta Colegio Médico su apoyo total a anestesiólogo detenido en Durango

Es necesario que las autoridades judiciales y ministeriales estén bien asesoradas por especialistas en cuanto a la labor que desempeña un anestesiólogo, pues solamente así podrá darse un juicio justo y transparente en el caso del doctor Omar "N" que está sometido a proceso por posible responsabilidad en los casos de meningitis, aseguró Humberto Rosales Ronquillo, presidente del Colegio Médico, al reiterar apoyo total a sus dos compañeros que están detenidos por tal motivo.

Un día después que se hizo público el comunicado donde fijan la postura de los médicos colegiados, su líder compareció ante medios de comunicación locales para reiterar lo expresado con anterioridad en el sentido de que están del lado de sus colegas.

De entrada precisó que en ningún momento están descalificando los argumentos que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) para la detención de ambos profesionistas, sin embargo puntualizó que antes de emitirse una resolución o veredicto en las audiencias debe existir una indagatoria bien fundamentada.

Es por ello la necesidad de que los juzgadores estén lo suficiente y profesionalmente asesorados, que soporten sus imputaciones en base a especialistas médicos que puedan ponerles al tanto de toda la labor que realiza un anestesiólogo; solamente en esa medida podría garantizarse un juicio justo, insistió.

Cuestionado respecto a las acciones que como Colegio están realizando a favor de sus dos compañeros, aseguró que mediante una aseguradora se les ha proporcionado apoyo legal y este viernes 10 de febrero se incorporarán dos abogados más al equipo de la defensa de los imputados.

Arrestan a 3 implicados en caso de meningitis en el estado de Durango / Foto: cortesía | FGE

Respecto a movilizaciones o marchas que tengan programado realizar, indicó que de momento no lo han planeado e inclusive a una movilización anunciada para este viernes ni siquiera han sido convocados y no estaban al tanto de la misma, pero valorarán si participan o no.

Tras asegurar que uno de los médicos involucrados, Omar "N", es su amigo de varios años y no tiene duda del profesionalismo con que se ha desempeñado, fue claro en señalar que como médico le consta que el manejo de medicamentos usados en esta especialidad generalmente son suministrados por personal administrativo en los hospitales.